新冠疫苗｜7月增4宗死亡前兩周內曾接種疫苗　另有21宗懷疑心肌炎

衞生署今日（6日）發布7月新冠疫苗的安全監察報告。於7月期間，衞生署共接獲711宗有關接種新冠疫苗的異常事件報告，包括134宗報告涉及住院治療，以及4宗於接種疫苗後14天內的死亡報告，專家委員會認為死亡個案均與疫苗接種無關。

另外，衞生署在7月接獲58宗在打針後懷疑患貝爾面癱的報告，以及21宗懷疑出現心肌炎個案。本港累計有186宗打針後懷疑貝爾面癱個案，以及28宗懷疑心肌炎個案。



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據安全監察報告，第一宗死亡個案涉及一名52歲男子，他有吸煙習慣及曾患心肌梗塞，並有高血壓和高血脂的病史，他曾接種科興疫苗；初步解剖發現死因是冠心病。

第二宗死亡個案涉及一名34歲男子，他有哮喘及曾接種復必泰疫苗；初步解剖發現死因是冠心病。

第三宗死亡個案涉及一名50歲男子，他有長期吸煙及飲酒的習慣，曾接種復必泰疫苗；初步解剖發現死因可能是酒精中毒或缺血性心臟病。

專家委員會根據臨床資料和初步解剖發現， 初步認為三宗死亡個案與疫苗接種無關。

最後一宗死亡個案涉及一名74歲女子，她患有高血壓，曾接種科興疫苗，臨床死因為高血壓性心臟病。根據臨床資料，專家委員會總結這個案與疫苗接種無關。

另外，衞生署在7月接獲58宗在打針後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及26名男子和32名女子，年齡介乎16至81歲；有32宗曾接種科興疫苗，26 宗曾接種復必泰疫苗。其中17宗個案需要更多臨床資料才能總結。

截至7月31日，衞生署共接獲186宗懷疑貝爾面癱的報告，其中 13宗被認為不屬於貝爾面癱，一宗則缺乏足夠資料以作評估。餘下的171宗個案中，涉及96名男子和75名女子，年齡介乎16至87歲；有83宗曾接種科興疫苗， 88宗曾接種復必泰疫苗。

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心肌炎方面，衞生署在7月接種21宗打針後懷疑出現心肌炎或心包炎的個案，其中1宗個案被認為不屬於此類別，另外7宗個案需要更多臨床資料才 能總結其評估。其餘13宗個案涉及11名男子和兩名女子，年齡介乎12至35歲，均曾接種復必泰疫苗。

截至7月31日，衞生署共接獲28宗懷疑心肌炎或心包炎的報告，其中1宗個案被認為不屬於此類別；1宗因為發病時間長而被認為與疫苗接種無關；1宗則缺乏足夠資料以作評估；另外7宗個案需要更多臨床資料才能總結。

餘下18宗個案涉及16名男子和2名女子，年齡介乎12至36歲，均曾接種復必泰疫苗。其中6宗涉及12至15歲青少年，全屬男性，個案的症狀均在治療後消退。