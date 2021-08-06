新冠疫苗｜疫苗接種劑次突破600萬大關　預約人數跌　8人不適送院

本港疫苗接種總劑次已突破600萬大關，今日（6日）共有約7萬人接種疫苗，較昨日（5日）增加3,400人；預約打針人數則有約2.8萬人，較昨日減少3,900人。

昨日共有8宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，三人留院觀察，一人未經診症自行離開醫院。



▼8月5日接種率升至50%▼



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343萬人已打疫苗 接種率升至50.5%

截至今日下午8時的過去24小時，共有約70,400人接種疫苗，接種首劑及第二劑科興疫苗，分別各佔11,400人及12,100人；而接種首劑及第二劑復必泰疫苗，則分別佔21,300人及25,600人。

本港累計3,434,200人接種首劑疫苗，佔12歲或以上人口50.5%，當中2,625,800人已打第二劑。

至於預約人數，今日有23,300人網上預約接種復必泰疫苗，5,100人預約接種科興疫苗，分別較昨日減少3,500人及300人。

公務員事務局局長聶德權在Facebook表示，變種Delta病毒近期在各地肆虐，傳播速度快，病毒難防，但疫苗就在咫尺，呼籲市民盡快接種疫苗。他又指，「我們就以香港運動員的永不放棄的鬥志，繼續努力，一針一針的，跑向七成接種率，為香港建立保護屏障！」

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

