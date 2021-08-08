東京奧運｜市民商場直擊李慧詩摘銅感振奮　林鄭月娥鼓掌狂歡

港隊單車代表、「牛下女車神」李慧詩在東京奧運場地單車女子爭先賽摘銅，成功為港隊取得今屆奧運第6面獎牌。李慧詩今天（8日）早上將會對決烏克蘭選手史達莉高娃（Olena Starikova），力爭殺入金牌戰，衝擊個人第一金。四強賽採取三場兩勝制，勝方入金牌戰，負方爭銅牌。



李慧詩在四強戰首回合對烏克蘭史達莉高娃先負一場，將於9時39分的第二回合力爭扳平；李慧詩在四強次回合不敵史達莉高娃，跌入稍後10時20分舉行的銅牌戰，爭港隊今屆奧運第6面獎牌。



在銅牌戰首回合，李慧詩輕取德國對手，之後的第二回合，李慧詩從後趕上獲勝，取得銅牌。



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特首林鄭月娥昨天在社交平台facebook專頁預告，今天會與體育學院主席林大輝到體院與其他運動界朋友一起觀看賽事，為李慧詩打氣，並視察計劃用作興建體院新設施大樓的選址，積極研究提早落成這個項目，供運動員訓練，備戰更多國際賽事。

李慧詩昨天在八強賽再遇到英國的馬真特，結果以場數2:0勝出。二人在次圈曾經碰頭，當時李慧詩落敗，落入復活賽。