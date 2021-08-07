東京奧運︳李慧詩完美復仇闖4強　網民集氣閉幕日「埋齋」添獎牌

【李慧詩／牛下女車神／單車／東京奧運／奧運閉幕】東京奧運明日（8日）閉幕，香港「牛下女車神」李慧詩有望再為香港增添獎牌，令網民興奮到爆！李慧詩今日在女子場地單車爭先賽8強賽「完美復仇」，直落兩局擊敗將自己踢落復活賽的英國車手馬真特。許多觀看直播的網民形容李慧詩今天非常霸氣，更在賽場展示自信微笑，呼籲大家明早要校定鬧鐘起身，支持李慧詩「為香港埋齋」衝擊金牌。



女車神李慧詩成功擊敗英國車手馬真特晉級爭先賽4強，將於明日東京奧運閉幕日為香港衝擊獎牌。（高詩琦攝）

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香港女車神爭先賽一度跌落復活賽，她再展示「最強大腿」威力復活，衝擊網民心臟。今日（7日）李慧詩再於爭先賽8強擊敗英國車手馬真特，成功晉級4強。馬真特曾於16強賽將李慧詩踢入復活賽，今日李慧詩上演完美復仇，在8強三盤兩制下直落兩局取勝晉級4強，將於明早（8日）9點18分為香港爭奪獎牌。

女車神李慧詩本來就是香港獎牌希望之一，閉幕日有機會為港人添獎牌。爭先賽賽制刺激，昨日已有許多網民大呼心臟難受，但一樣緊盯直播，今日的8強賽直頭緊張到「唞唔到氣」，笑言需要呼吸機，更有人指整個商場內許多人停下腳步，一起為李慧詩打氣。港隊今屆奧運表演出色，網民已呼籲大家校定鬧鐘，明早齊齊集氣支持李慧詩閉幕日衝金。

網民集氣力撐李慧詩閉幕日衝擊獎牌：

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有網民形容李慧詩明顯愈戰愈勇，「佢係贏策略同後勁」，而且今日在賽場上冷靜微笑，展示經驗與爆發力，大讚她非常霸氣。

（綜合）

香港女車神李慧詩在復活賽擊敗郭比順利復活，網民形容她是「不死鳥」。（高詩琦攝）

網民力撐李慧詩：

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香港女車神李慧詩於競輪賽準決賽失利，但網民不離不棄，坦言無論如何都會支持。（高詩琦攝）

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網民不離不棄繼續撐李慧詩：

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香港「女車神」李慧詩4日下午出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她於初賽得小組第3，須轉戰復活賽。Sarah結果在復活賽成功以小組第1名衝線，晉級半準決賽。一眾觀看直播的港人同驚同喜，紛紛形容賽況熱血，大讚「牛下女車神」爆發力十足。至於另一港隊代表李海恩雖無緣晉級，仍獲大批網民窩心留言安慰。



李慧詩出戰東京奧運女子競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

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網民在討論區發起1人1句支持李慧詩及李海恩▼▼▼

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睇多啲：香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績，而且他倆賽場上搏盡惡鬥世界排名第6的日本組合渡邊勇大/東野有紗。賽事完結後，有網民在討論區發起1人1句永不離棄支持「鄧謝配」▼▼▼



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香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績。（高詩琦攝）

睇多啲：香港女子游泳代表何詩蓓亦出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。



何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

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睇多啲：網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼



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何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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睇多啲：何詩蓓不時都會在IG上分享自己的生活！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

