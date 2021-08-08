消費券｜生產力局博覧提供50項基金資訊　中小企冀藉資助數碼轉型

新冠疫情肆虐逾一年半，為廠商及中小企帶來沉重打擊，政府電子消費券上周日發放首期款項，為多個行業帶來甘露，香港生產力促進局首席創新總監張梓昌今早（8日）於商業電台節目《政好星期天》表示，不少市民以八達通領取消費券，但有商舖仍未收到收款機，只能用手機下載八達通商用App收款，認為本港企業需藉資助數碼轉型。



香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，中美貿易戰、反修例運動、新冠疫情爆發，令本港每個行業均受到傷害，「直情係傷痕累累」，因此需要政府資助度過難關。另外，香港生產力促進局本周三至周五（11日至13日）將舉行「中小企資援組：2021政府資助基金博覧」，提供逾50項政府資助基金及支援計劃，共涉約300億元撥款。



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麥美儀今早於電台節目表示，自從2018年中美貿易戰後，內地廠房亦受影響被加收徵稅；再經歷反修例運動，內地遊客的數量減少，旅遊及餐飲業受損；直至去年的新冠疫情爆發，以致本港每個行業均受到傷害，「直情係傷痕累累。」她指，雖然政府近年已為業界推出不少資助及融資擔保，但仍有部分企業轉型失敗面臨困難。

不過麥美儀認為，政府各項基金仍有助中小企面對困境，指過去政府僅資助出口業務，惟現時疫情下企業依賴本地市場，亦同樣獲得資助。她坦言，「呢段最困難嘅係錢」，指政府的融資擔保獲銀行100%借款，令企業能得以實行再工業化、員工訓練等。

她亦以自身賣酒的生意為例，指由於利用政府各項資助計劃，目前生意拓展至內地跨境電商，更享有約兩成稅務豁免。但她向同行提出建議，認為手機購物成為新常態，新客戶的目標應為年輕人，「Marketing最攞命，唔好以為有KOL就搞掂晒所有嘢。」

張梓昌則表示，本屆「中小企資援組：2021政府資助基金博覧」為第4次舉辦，屆時將有近35個攤位，提供逾50個政府資金及支援計劃。現場亦設有一對一服務，以協助企業選擇合適的資助，以及填寫申請表格。期間亦會舉辦網上研討會，讓企業了解大灣區的商機。

張亦指，博覽介紹的資助計劃合共涉及約300億元撥款，當中最歡迎的5個計劃為BUD專項基金、中小企業市場推廣基金（EMF）、科技券（TVP） 及企業支援計劃（ESS）等。每間企業合共最多可獲3,200萬元資助。「真資助，唔使之後再還返畀政府。」

張亦提到近日推出的電子消費券，指政府除了發放資助外，亦提供許科技相關服務。例如市民用八達通領取消費券，但現時不少商舖仍未收到八達通收款機，只能用手機下載八達通商用App收款，認為本港企業需數碼轉型。「唔一定全部數碼化，但簡單咗好多，唔使數錢，埋數簡單好多。」

麥美儀亦認為，數碼化與企業密切相關，指內地及美國的電子支付已全面普及，「如果競爭能力唔改變，同其他地方競爭唔到，如果唔係消費券啲人唔會轉變。」