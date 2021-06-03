電子消費券│Alipay推商戶碼攻中小企　地區總經理：接入率升逾2倍

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-03 17:26

早前獲政府選定為四個協助推行電子消費券的電子支付營辦商之一，由螞蟻集團、長和合資的AlipayHK表示，一個多月以來，專為全港中小商戶度身訂造的「商戶碼」的接入率平均急升230%，公司經向商戶了解後，了解到是即將派發的政府消費券是他們接入電子支付的主要原因。

政府終推出電子消費券，目的是刺激本地消費市場。（鄭子峰攝）

Alipay發言人了解，使用「商戶碼」的，當中不少是民生店的小商戶，負責AlipayHK營運工作的支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示， AlipayHK成為負責派發政府電子消費券的電子支付營辦商後，不計接入AlipayHK的機具收款的大、中型商家，僅以接入AlipayHK「商戶碼」的中小微商家數量，就較消息公佈前上升了230%，接入「商戶碼」的中小微企的商戶越來越多。她指，現時中小商戶接入AlipayHK「商戶碼」安裝費用全免，消費券使用期內，獲減免交易費用。

政府將派發5,000元「電子消費券」，財政司司長陳茂波預計在暑假期間開始接受登記及開始陸續派發，預期今年下半年至明年初，如市民用電子渠道登記，有信心在暑假內發放到第一期的電子消費券，但若市民以表格提交資料，或需較後時間才收到電子消費券。他指政府會設立不同收表格的地點，但亦鼓勵市民用電子登記。