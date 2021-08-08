消費券｜陳茂波指成功提振經濟　重申不可設最低消費或額外收費

電子消費券派發踏入第8日，財政司司長陳茂波今日（8日）於網誌表示，電子消費券已成功達到兩個目的，包括讓市民普遍受惠，以及提振經濟、支持就業。他期望消費券能本港為數碼經濟轉型打穩基礎，更透露截至七月底，4家儲值支付平台共新增了逾220萬個帳戶，並增加逾4.8個接受電子支付的商戶。他亦提醒市民，消費券的截止登記日期為8月14日。他又再次提醒，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。



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部份消費者明顯「疏爽」 似過時過節氣氛

陳茂波於網誌表示，首批消費券在上周日發放後，市面呈現著久違了的熱鬧氣氛。過去一周感覺人流明顯增加了，更有地方甚至是人頭湧湧，餐廳訂位不容易，故認為達成推動消費券的第一個目的，做到讓市民普遍受惠，「不少市民告訴我，市面氣氛好了，加上消費券到手，心情也挺愉快的，有點像過時過節的氣氛。」

陳又指，最近走訪各種商場和商戶，職員向他表示人流明顯增加，發放消費券後是「旺丁又旺財」，部份消費者明顯「疏爽」，或是加碼消費，令商戶的生意也有所提升。他認為達到消費券第二個目的，即「提振經濟、支持就業」。

陳茂波8月8日於網誌表示，電子消費券已成功達到兩個目的，包括讓市民普遍受惠，以及提振經濟、支持就業。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波︰市民用得爽，商戶收得Happy

陳亦希望電子消費券達成第三個目的，推動本港電子支付的廣泛應用及發展，為數碼經濟轉型打穩基礎。他透露，根據最新數字，截至七月底即消費券發放前夕，4家儲值支付平台共新增了逾220萬個帳戶，並增加逾4.8個接受電子支付的商戶。他稱，消費券派發至今，絕大部份的電子支付交易都大致暢順，「市民用得爽，商戶收得Happy。」

陳認為，讓市民選擇切合自身需要的儲值支付平台，促進平台的競爭，亦讓電子支付得以廣泛札根。他認為網上購物、電子支付是未來零售發展的大趨勢，呼籲未安裝電子支付的商戶，把握機會盡快安裝，以抓緊未來數個月的商機。

陳茂波又指，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費。如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。他又「教路」，消費者要留意「三步曲」：「睇貨價、睇支付、睇單據」。

最後陳向市民提醒，指消費券計劃的截止登記日期為本周六（14日），「還未登記的市民記得盡快登記了！讓我們一起消費，帶旺經濟；精明消費、齊齊受惠！」

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