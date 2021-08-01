消費券｜550萬人今陸續收到款項　陳茂波冀憑額外110億元振經濟

政府今日（1日）發放第一期電子消費券，成功申請及合資格人士最快今日經八達通、Tap & Go、支付寶香港或 WeChat Pay HK收到2000元款項。財政司司長陳茂波於網誌表示，約550萬名在登記期首兩周以電子方式成功登記市民，今天已陸續收到第一張、2000元的消費券，即市民手上合共有額外110億元資金按各自喜好去消費，他期望藉此振興經濟、激活市道。



陳茂波表示過去兩年多，香港受到示威及疫情打擊，曾陷入有紀錄以來最長時間和最深度衰退，政府於是決定推出電子消費券計劃，讓市民及商戶受益，並推動電子支付平台。他表示，過去數月，4家電子支付平台合共已新增了超過120萬個消費者的帳戶，並增加了逾2.8萬個接受電子支付的商戶，認為現時幾家營運商的互相競爭，令小商戶須繳付的交易費用下調，相信趨勢會持續，長遠有利電子支付平台的發展。

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陳茂波表示，在7月14日至本月14日遞交電子登記，或是所有書面登記的市民，都會於9月1日收到第一張2,000元的消費券，並會於11月1日，與今日第一批領取消費券的市民，同時收到第二張清費券。他認為，消費券計劃正朝原先設定的方向發揮作用，「想民之所想，解民之所困」。

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消費券如三層漢堡包 財爺親到茶餐廳及便利店使用

陳茂波又於商台節目《政好星期天》表示，消費券發放過程順暢，今早更親到茶餐廳及便利店使用，認為十分方便。他形容，消費券是「三層漢堡包」，令市民商戶受惠、經濟可更暢旺，又能推動電子支付，假如商戶提供更多優惠，則是為漢堡包加料。他期望，在奧運消息以及疫情受控下，希望市民可買小禮物或與親友食飯，刺激經濟。他又指，政府本月中將公布全年經濟增長的最新預測，預計會超出財政預算案時預測的5.5%。