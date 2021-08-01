陳茂波預料經濟增長超過5.5%　支持訂反制裁法與美國「以戰止戰」

新冠肺炎疫情下，香港經濟受挫。陳茂波今早（8月1日）在商台節目表示，將於本月中公布新的全年經濟增長預測，預料會高於之前預計的5.5%。他又稱，預計中美角力會持續，會注意會否為市場帶來風險，不過整體而言預測下半年審慎樂觀。他表示，有需要訂立《反外國制裁法》，強調要對美國「以戰止戰」。



陳茂波支持《反外國制裁法》。（資料圖片／羅君豪攝）

陳茂波於商台節目《政好星期天》表示，今年《財政預算案》時，曾預計全年經濟增長為3.5%至5.5%，不過他透露本月中公布最新預測時，相信會高於5.5%。他又呼籲市民接種疫苗，期望9月底前，接種率達七成令疫情受控，爭取盡快與內地通關，現時會透過消費券推動經濟。

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有報道指，全國人大常委會將在本月中，審議把《反外國制裁法》列入《基本法》附件三。陳茂波表示，預料中美角力將持續，美國去年接連推出所謂制裁招數，認為不能「捱打」，強調要「以戰止戰」，故認為有需要訂立相關法立，不過具體如何應用，應由人大常委會決定。

他又稱，《港區國安法》訂立後，外資認為社會回復安定，有利營商，仍有數百億美元流入香港。

另外，近期內地推出多項監管市場的措施，香港股票市場亦受挫。陳茂波認為，新政策出台一定有波動，但目標只是令內地股市持續穩定發展，認為內地經濟增長快，底子堅實，故仍看好內地市場。