李慧詩奪銅｜歡呼持續數十秒　市民嗌到聲沙：佢係好好榜樣

「牛下女車神」李慧詩今早（8日）出戰東京奧運場地單車女子爭先賽銅牌戰，最終2：0勇挫德國勁敵，為港再贏得一面銅牌。港協暨奧委會副會長霍啟剛到觀塘APM商場與市民一同觀看賽事直播，李慧詩出摘銅後，霍感謝她對港隊的付出。觀戰市民對李慧詩再奪銅牌同感興奮，大讚港隊今屆表現及成績遠遠超出預期，將有助帶動香港運動氣氛。



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李慧詩衝線一刻全場喝采 歡呼持續數十秒

在銅牌戰，李慧詩對上德國選手軒絲。在第一回合，李慧詩先居於後方，兩位選手在第二圈開始發力，第三圈李慧詩反超對手，以大優勢拿下第一局。

在第二回合，李慧詩一路領跑，軒絲嘗試於第二圈發力反超李慧詩，曾一度領先。李慧詩於第三圈爆發，反超軒絲勇奪銅牌。在APM商場，現場市民紛紛為李慧詩大聲喝采，歡呼持續數十秒。而在李慧詩站上頒獎台一刻，也有不少市民拍照留念。

市民讚李慧詩是好榜樣：我都會做多啲運動

市民Fiona對李慧詩再為香港奪得一面銅牌感到「好開心」，稱：「完全超出預期，原本感覺係重在參與，有一個獎牌已經好開心，估唔到會攞到6個獎牌，我諗全香港人都好開心。」她又提及，李慧詩已征戰3屆奧運，而她在場地單車賽這種爆發性運動仍能取得佳績，Fiona認為她非常「犀利」，指：「佢努力、唔放棄嘅精神，係好好嘅榜樣。」

Fiona又稱，今屆奧運港隊成績驕人，亦在很大程度上帶動香港運動氣氛。她笑稱：「我自己都會做多啲運動，見到運動員咁有精神咁有魄力，自己都會努力啲。」

嗌加油嗌到聲沙：返屋企食大餐慶祝

15歲的何小姐與友人相約一同到商場觀看直播，為李慧詩加油。「好激動，我嗌到喉嚨都沙沙哋。」何小姐笑稱回家後「食大餐」慶祝李慧詩奪銅。

劉小姐一家今日同樣來到商場為李慧詩打氣，形容現場「氣氛好好，大家一齊打氣好投入」，她亦為港隊感到開心，「冇試過拎咁多獎牌」。奧運踏入尾聲，劉小姐祝願：「希望佢地（運動員）繼續加油，下屆努力，再攞多啲獎牌。」

霍啟剛滿意港隊成績 揚言是時候檢視體育界如何走下去

港協暨奧委會副會長霍啟剛亦有出席觀看賽事。他對李慧詩奪銅感到開心和感動，亦為她感到驕傲。霍指從李慧詩於倫敦奧運贏得銅牌，至里約奧運時發生意外，到今天再奪銅牌，對李慧詩而言亦相當不容易。港隊於今屆奧運歷史性獲得6面獎牌，霍啟剛表示，非常滿意今屆奧運成績，同時又感謝46位運動員在疫情下取得最多入場券。他說，是時候檢視香港體育界未來如何走下去。