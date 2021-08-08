李慧詩奪銅｜獲獎金125萬　立即盤點恒基近2000萬嘉許獎金得主

東京奧運今日（8日）閉幕，各面奥運金牌花落誰家將全部揭盅。香港牛下女車神李慧詩今早為港隊再下一城，在場地單車女子爭先賽銅牌戰力壓德國對手，事隔九年再取銅牌，獲得恒基精英運動員嘉許計劃發出125萬元。



總結港隊今屆奧運成績非凡，屢刷歷史，1金、2銀、3銅共6面獎牌佳績，除寫下香港奧運史新一頁，亦為各獎牌選手帶來合共至少2,000萬元獎金。



【李慧詩爭先賽銅牌戰】（按圖放大）

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香港隊運動員表現落力、拼勁十足，先有張家朗在男子個人花劍勇奪金牌；何詩蓓在女子100米及200米自由泳兩取銀牌；杜凱琹、李皓晴及蘇慧音在女子團體乒乓球「奇兵出奇蹟」，取得銅牌；「形女」劉慕裳於空手道個人形接力獲銅牌；牛下女車神李慧詩在閉幕日最後勝利，繼九年前倫敦奧運後，再取第二面銅牌。

恒基精英運動員嘉許計劃嘉許進入八強賽事的運動員，合共發放19,375,000元。

另外，恒生銀行亦宣布，向出戰奧運會的八名港隊乒乓球運動員，送出合共320萬元的特別獎金。張家朗及劉慕裳曾就讀林大輝中學，該校基金會的分別向他們送出250萬元及62.5萬元獎金。

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【李慧詩爭先賽四強】：（按圖放大）

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除了獎金，早前港鐵表示，會向所有在奧運會奪得獎牌的香港運動員，送贈終身任搭的港鐵車票。九巴亦向所有出戰奧運的香港代表隊成員，送贈一年免費乘搭九巴，並贈送巴士命名權，每位代表隊成員可為一輛九巴巴士命名，屆時載有命名內容和信息的名牌，將安裝於巴士車廂內的車頭位置。

16日的東京奧運完美謝幕，疫情下無法越洋支持，但只要有港隊健將出戰，港人都紛紛開直播、湧商場集氣，勝出固然振臂歡呼、萬人吶喊，落敗亦送上鼓勵、感謝拼搏。

【李慧詩爭先賽資格賽以第9名晉級】