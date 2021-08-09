曾祈殷料Delta病毒將肆虐全球　不需評估地區風險︰全部係高風險

政府早前公布，由本月18日起，將在機場為合資格抵港人士提供自費血清抗體測試服務，以便從中風險地區抵港的人士縮短檢疫期至7日。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（9日）於港台節目表示，接下來Delta變種病毒將蔓延至全球，「相信之後唔會再分高中低風險，稍後時間全部都係Delta病毒，全部都係高風險。」



曾亦指，政府需為所有入境人士檢測，並公布打針後確診的百分比數據。他亦解釋，上呼吸道、鼻黏膜等部位的抗體濃度，「未必夠血液高」，因此強調市民外出必須佩戴口罩。



對於政府調整中風險地區抵港檢疫期，曾祈殷認為風險並不高，指核酸檢測足以及時識別到感染的個案。他又指，接下來Delta變種病毒將在全球肆虐，「相信之後唔會再分高中低風險，稍後時間全部都係Delta病毒，全部都係高風險。」

曾又指，若所有乘客及機組人員均接種兩劑疫苗，互相交叉感染的風險較低，抵港後再接受抗體測試，以確保他們是否穩妥，再加上隔離期間的數次強制檢測，認為以上措施足以預防病毒流入本港。他亦指，港人具出入境自由可隨時回港，認為政策上可按世界各地的趨勢，設新常態措施配合，「冇理由無了期措施非常嚴謹，要有相關航空交流。」

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

問到同行的小童可一同跟隨家長返港會否帶來風險。曾祈殷認為，只要小童與父母同樣接受家居隔離不外出，同時保持良好的衞生習慣，認為風險並不高。他又指，該措施為過渡性質，由於不少藥廠將陸續公布小童接種疫苗的風險報告，估計小童亦能與成年人同樣可接受疫苗接種。

曾亦指，政府需為所有入境人士檢測，並公布打針後確診的百分比數據。他認為，公布數據將影響市民對已接種人士的感覺，涉安全感等信心問題，「的而且確要明白我哋世界有唔同技術嘅新冠疫苗，都冇100%防止感染。」

曾更進一步解釋，現時得知打針後抗體主要集中於血液裡，而上呼吸道、鼻黏膜等部位的抗體濃度，「未必夠血液高」，因此強調市民外出必須佩戴口罩。

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