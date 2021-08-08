新冠肺炎｜學者認同港人部分生活復常　惟聚集、通關等禁令仍未撤

英國雜誌《經濟學人》自創了一項「常態指數」，持續評估全球的生活正常度，最新評分更反映香港人的生活已較新冠肺炎疫情爆發之前更「正常」，在50個國家或地區當中勇奪「金牌」。

中文大學公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安接受《香港01》訪問，表示認同香港市民的部分生活復常，最明顯的是公共交通工具的載客數量，已經如疫情出現之前般人數眾多，相信是由於港人早就不需「在家工作」（Work from home）。不過他亦指出，疫情前市民不需遵守社交距離，也不必時刻戴上口罩，更可自由去旅行，不會被要求檢疫、檢測，這些禁令至今仍未解除，可見香港仍未完全恢復至疫情出現之前的生活。



系列報道：《經濟學人》評香港「生活正常度」達疫情前水平 50地區中排第一

三港人比較中、英、德疫下生活日常 嘆封城時猶如死城 港較正常

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安（左）認同香港市民的部分生活復常，惟口罩令、限聚令等仍未解禁，生活未完全恢復疫情前的水平。 （資料圖片／盧翊銘攝）

郭健安稱，港人需要到辦公室上班，故公共交通工具的乘客數量眾多，車廂如同疫情之前一樣擠逼；而戲院入座率亦大大提升，或因港人早前出現抗疫疲勞，又不能離港旅遊，故寄託於看電影之中。他認為，港人部分生活早已復常，「可能之前大家已經放鬆晒，就算限制仍多都出街，疫情未完全控制前，個指數已經上返去。」

郭健安續稱，港人的社交活動亦已逐漸恢復，但模式卻有所轉變，例如由以往一群人到餐廳用餐，改為到其中一個朋友的家中聚會。

▼疫情爆發一年多，港人曾經歷的「不正常」生活▼



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郭健安：社交距離未解除 香港仍未完全復常

不過，他指出「正常」的定義廣闊，他個人認為，疫情前港人不需遵守社交距離，也不必時刻戴上口罩，更可自由去旅行，不會被要求檢疫、檢測，這些禁令至今仍未解除，可見香港仍未完全復常，《經濟學人》的復常指數似乎未有考慮這些因素。

▼《經濟學人》「常態指數」全球排行榜▼



根據全球最新的情況比較，他認為內地正爆發新一輪疫情，涉及的省市多，各省份都嚴陣以待，收緊防疫措施，例如不准市民離開自己所在省市等，限制較多，市民的生活不算「正常」；而歐洲多地雖然疫情未平，但卻放寬了防疫規定，市民的生活較為正常；而香港則處於兩者之間，不如內地般嚴厲，又不及歐洲寬鬆。

▼《經濟學人》「常態指數」趨勢圖：香港情況 ▼



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▼《經濟學人》「常態指數」趨勢圖 ：全球整體情況▼



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《經濟學人》指香港人的生活較其他地方更為正常，在於政府實施了有效的防疫政策，郭健安認為港府近期的防疫措施有效，例如及時找到病毒傳播源頭，阻止變種病毒在香港落地生根，但他亦指出港府在早期有不足之處，走漏了輸入個案，令香港出現第三、四波，並花費大量時間才能截斷第四波。

他認為若香港希望繼續控制好疫情，令市民生活持續復原，便應做好疫苗接種，即使再有爆發，也不會對醫療系統造成負擔，並有望撤銷口罩令、限聚令等限制。