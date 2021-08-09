消費券｜300多人帳戶失效未能領取　八達通︰久未使用需重新啟動

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】首批2,000元電子消費券於8月1日派發，不過政府表示根據營辦商的報告，有300多名市民提供的儲值支付工具帳戶，因不同原因已經失效，因此未能於8月1日向該批市民發放消費券。

八達通回應指，只有低於0.1%的市民，因八達通卡失效或久未使用，需要重新啟動而未能領取。AlipayHK則指，與政府就消費券的派發，本身有一個緊密的溝通機制，稱會根據政府指示處理。WeChat Pay HK表示，用戶已順利收取消費券。而Tap & Go則暫未回覆。



▼市民領取消費券情況▼



+ 3

政府︰若解決帳戶問題會安排補發

政府表示，四間儲值支付工具營辦商已於8月1日，向約550萬名於7月17日或之前完成電子登記的合資格市民，派發第一期2,000元消費券。而根據營辦商的報告，當中有300多名市民提供的儲值支付工具帳戶，因不同原因已經失效，因此未能於8月1日向他們發放消費券。

政府又指，營辦商已於8月1日以手機短訊或應用程式推送通知，告知相關市民未能成功發放第一期消費券到其帳戶。待有關市民聯絡營辦商解決帳戶問題後，政府會安排向他們補發第一期消費券。

▼八達通商戶優惠懶人包▼



+ 4

八達通卡失效或久未使用需重新啟動領券

八達通表示，截至8月6日，逾九成半用八達通登記消費券的市民已領取消費券。 另外，只有低於0.1%的市民，因八達通卡失效或久未使用，需要重新啟動而未能領取。

若市民的八達通卡失效，可經港鐵客務中心退回其失效的八達通，並在政府的消費券計劃網站更改消費券計劃登記紀錄，再以另一張八達通卡領取消費券。

若市民的八達通卡久未使用，可到任何港鐵客務中心、八達通服務站或透過八達通App重啟八達通，便能正常使用以領取消費券。

▼八達通網上付款步驟▼



+ 1

AlipayHK︰根據政府指示處理

AlipayHK則表示，與政府就消費券的派發，本身有一個緊密的溝通機制，故於8月1日當日AlipayHK已按照政府指示的名單，為所有成功登記首輪消費券的用戶派發消費券。如果個別用戶有問題，可以直接聯繫政府查詢。AkipayHK會根據政府指示處理。

WeChat Pay HK︰用戶已順利收取第一期消費券

WeChat Pay HK則表示，於7月4日至17日完成消費券電子登記的用戶，已於8月1日凌晨12時順利收取第一期消費券，應用程式內已提示用戶可開始使用消費券購物，稱過程流暢高效。

至於Tap & Go則暫未回覆。