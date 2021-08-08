工展會購物節3日銷售額近6000萬　商戶指銷情理想　九成用消費券

一連三日的工展會購物節在今日(8日)來到最後一天，人流仍然熱鬧不減，不少市民因政府派發消費券而入場購物，並表示今次於室內舉辦有冷氣，比維園的工展會「行得舒適」。參展商表示，這三天銷情比預期中理想，大量市民使用八達通消費，但在機場博覽館舉辦展覽，卻變相增加運輸成本。



廠商會表示，截至今日下午5時，工展會總入場人次超過5萬，總銷售額近6,000萬元，結果勝於預期。



▼8.8 工展會購物節最後一日▼



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參展商指銷情比預期高三、四成

展商東方產品有限公司負責人莫先生形容，銷情「非常唔錯」，他指參展逾20年，主打銷售各式各樣的湯包，今次選址亞博館雖然地方偏遠，入場人數亦較維園的工展會少，但市民購物意欲明顯因電子消費券而大增，加上各地都有安排接駁巴士接送，因此三日工展會的銷售額高達五位數，比預期高出三至四成。

莫先生亦指，由於公司與亞博館距離甚遠，運輸成本較高，每天需花4、5小時運貨。

陳皮世家負責人李先生同樣認為銷情頗好，攤擋亦就消費券熱潮推出優惠，以消費卷方式購物可享9折折扣。李先生續指，有近9成市民選用消費券結帳，最多人用8達通作支付方式，公司亦完成了營業額目標。

何生何太認為，亞博地理位置太遠，希望來年重回維園。（鄭子峰攝）

市民：亞博交通不便 懷念維園

何生何太表示每年都有去工展會，指亞博雖然有冷氣，但交通不方便，覺得往年在維園舉辦較好，地方較大。今年有免費門票進場，主要都是購買了一些洗衣用品、口罩等，價值700元左右，使用消費券和現金的比例一半半。指：「好多商户比用消費券」。

郭先生和郭太太表示，工展會商品比市價便宜，且有額外優惠。（鄭子峰攝）

政府發放消費券 帶動市民消費意欲

市民郭先生和郭太太認為，工展會的商品比市價便宜，且有更多額外優惠，主要以消費券購買了價格約千元商品，如鮑魚、湯包等。郭太指：「政府畀咗錢就要『開心用』」以往在維園室外擺展行得較辛苦，亞博場內有空調則比較舒服，加上他們在東涌居住，有接駁巴士來往非常方便，「如果下一次再係亞博搞，都會嚟。」

各地有接駁巴士接送往返，市民表示十分方便。（鄭子峰攝）

廠商會：盡力辦好年底維園工展會

工展會購物節在下午6時半閉幕，廠商會會長史立德對今屆工展會結果感到非常滿意。他表示，舉行的地點雖然並非市中心，但仍無阻市民的熱情，除了是消費券效應，亦反映香港人對「工展會」的熱愛和信心。

他指，因政府的社交距離措施限制場內人數，部分時段市民須等候一小時才能入場，感謝市民的體諒，並為答謝市民的支持，將盡力辦好年底在維園舉行的工展會，務求令市民更加盡興。