新冠肺炎｜澳門染Delta患者8環境樣本呈陽性　包括男患者工作車輛

澳門一家四口上周確診，及後證實帶變種病毒Delta，終結當地逾一年本地零確診局面。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今午（9日）公布，當局在4名患者隔離及消毒相關場所後，於他們工作及生活地方抽取逾100個環境樣本化驗，結果有8個呈陽性。其中，有兩個樣本分別是在男患者、即四口家父親工作駕駛車輛的車廂及其工作地點小型雪櫃空格抽取，曾接觸過相關設施人士均已隔離。



▼8月5日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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消毒後檢測仍呈陽性 曾接觸設施人士正隔離

染疫四人隔離後，澳門衛生局為確定有關場所和設施安全，全面清潔消毒後，再對患者多個生活和工作地點包括家居、家居所在大廈公共區域、各患者的工作場所和使用過的設施、所去過的超市、餐廳和圖書館等環境採樣，在100多個環境樣本中有8個樣本對新冠病毒呈陽性，包括男患者工作時駕駛一部車輛的車箱及其內部工作地點存放飯盒的小型雪櫃空格。曾接觸過這些設施的人士均已接受隔離。

男患者為衛生局司機 相關場所再消毒

應變協調中心早前表示，染疫四口家庭中的父親51歲，是衛生局司機，負責接載路環衛生站、石排灣衛生站及山頂醫院人員。當局稱，基於上述最新檢測結果，相關場所和設施已再次全面清潔消毒及再取樣本檢測，並確保環境樣本對新冠病毒呈陰性後方重新開放使用。

澳門衛生局局長羅奕龍今日表示，發現確診患者後的14天必須保持高度警惕，不可因一次全民檢測結果全陰性而放鬆。他重申，未來 7至8日是關鍵時候，呼籲市民再忍耐，做好個人防護，戴好口罩及避免聚集。