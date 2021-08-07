新冠肺炎｜澳門全民檢測59.3萬人　已出結果28.3萬人均呈陰性

澳門全民核檢各個臨時站點將於今日（7日）早上 9時關閉。根據澳門民防行動中心數據，截至7日零時零分，澳門各核酸檢測採樣站的輪候人數總共有約159人。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至昨日（6日）晚上7時，澳門全民核酸檢測累計採樣59.3萬人，累計結果28.3萬人，結果均呈陰性。此外，有10.2萬人自行前往進行核酸檢測且不在全民核酸檢測計劃內，即8月3日以來澳門合共約69.5萬人已進行核酸檢測。



澳門全民核檢各個臨時站點將於今日（7日）早上 9時關閉，目前每日檢測能力約20萬份樣本，預計完成採樣12個小時內可完成全民核檢工作；而幾個常規核酸檢測站將會繼續提供服務，仍未完成採樣的市民其健康碼會轉為黃碼；對未能在3日內進行全民核酸檢測的市民，當局會考慮有寬限期讓居民作檢測，及想辦法尋找仍未做檢測的市民，務求讓全部居民完成核檢。

截至8月6日19:00全民核酸檢測期間人次統計（澳門特區政府新聞局網站）

▼8月5日 澳門人大排長龍等候檢測▼



+ 9

▼4日一名澳門男子拒絕出示健康碼而不獲准入街市，因而襲擊保安員▼

