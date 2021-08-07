澳門無新增確診　61萬居民接受檢測　46歲無業漢發假消息被捕

澳門周二（3日）失守，一家4口確診變種病毒，涉事家庭的女兒上月曾跟隨中學舞蹈團往西安交流，其乘坐的航班被懷疑是病毒傳播源頭。當地政府今午（7日）表示，至今未有新增確診個案，而一連3日的全民檢測今早9時結束，至今逾61萬人已接受檢測，當中9成已有結果，全部均為陰性，當局會基於餘下一成人的檢測結果，以及社區有否隱形傳播鏈等，決定會否再次進行全民檢測。至於仍未採樣的市民，若在今晚9時前仍未檢測，其「健康碼」將被轉為黃碼，會被拒絕進入多個公共場所。

另外，澳門司法警察局亦公布，一名46歲無業男子在網上發布有防疫人員染疫的假消息，涉嫌違反突發公共事件下的妨害公共安全、秩序及安寧罪，當局呼籲市民留意官方資訊，勿誤信謠言。



▼8月5日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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澳門政府今午在疫情記者會表示，澳門一個4人家庭周二（3日）確診Delta變種病毒後，至今再無新增確診個案，染疫4人現時情況穩定。應變協調中心透過流行病學調查，將947名密切接觸者、次密切接觸者等隔離，而在被圍封的「紅碼區」隔離的則有278人。

澳門一個4人家庭周二確診Delta變種病毒後，當地政府隨即在翌日開展全民檢測，三日限期今日屆滿，至今已為614,465人採樣，連同非當地居民，總檢測量達716,251，當中646,157已有結果，佔整體人數90%，全部均為陰性。

▼8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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全民檢測設立的42個臨時站點已於今早9時關閉，疫苗接種中心明（8日）將恢復運作。至於仍未檢測的居民，當局表示會將死線推遲至晚上9時，他們可自費到5個常規核酸檢測站檢測，否則其健康碼將轉為「黃碼」。

被問到有居民的健康碼仍未顯示結果，當局解釋，由於樣本量大，檢測結果推送上健康碼將會有延遲，強調實驗室正全速進行檢測，冀儘快完成所有樣本的檢測。

被問到會否再次進行全民檢測，衛生局局長羅奕龍坦言暫未有定案，會基於實際數據和科學考慮，他例舉出3個主要因素，包括今次檢測有否出現陽性個案、社區有否隱形傳播鏈，以及隔離人士的情況，他續指，若一切順利，當局仍會以8月18日作為解除現時防疫措施的目標，希望屆時能恢復社會活動。

另外，澳門司法警察局亦公佈，周三（4日）發現有人在網上發布5名防疫工作人員已確診新冠肺炎的虛假消息，當局翌日拘捕涉案的46歲鄧姓無業男子，指他故意在網絡社交平台發表相關留言，以引起公眾關注及討論其虛假言論，涉嫌觸犯「突發公共事件下的妨害公共安全、秩序及安寧罪」。