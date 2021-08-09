退休漢連儂牆揮生果刀　不滿被囚2月求減刑　官稱需阻嚇駁回上訴

退休漢前年在元朗連儂牆附近涉揮舞生果刀，令男途人腹部擦傷，他就普通襲擊罪被判囚2個月，但他不服定罪及判刑提出上訴。高等法院今日（9日）頒判辭指，退休漢曾持刀揮舞這事實無容置疑，他攜帶生果刀的理由與有否刺向事主無關，認為原審裁斷沒有出錯；定罪而言，法官認為，本案發生在社會動盪之時，攜生果刀到場非明智之舉，雖然他起初只是透過拍攝，以相對和平手法表達不同意見，但他一旦拿出生果刀刺向事主，其行動便變質，可以成為集體爭執的導火線，判刑要達至阻嚇作用，於是駁回其上訴。



上訴人為曾遠全（68歲，退休人士）原被控襲擊致造成身體傷害罪，但審訊後被裁定普通襲擊罪罪成，被判監2個月。

曾持刀揮舞無容置疑

法官認為，上訴人曾持刀揮舞這事實無容置疑，即使事主曾刻意挑釁，上訴人也不可拿刀威脅，而原審已因為控方未能成功證明上訴人曾傷害事主，而裁定他襲擊致造成身體傷害罪不成立，但不肯定傷勢從何而來，不等於不肯定襲擊曾否發生。

辯方在審訊中曾傳召被告的兒子及媳婦作供，兒子不信年近70歲的老人家，會無緣無故、眾目睽睽下襲擊4名青年；媳婦則稱，案發前曾給上訴人看有人用刀清理連儂牆的影片，得知上訴人當天帶生果刀，為模仿片中人清理連儂牆。

口角中曾刺向事主已足以構成罪行

不過，法官認為上訴人基於什麼理由攜帶生果刀，與他有否刺向事主無關，即使他帶刀為方便切水果，但在口角期間曾刺向事主，也足以構成普通襲擊，指原審裁斷沒有出錯，駁回定罪上訴。

帶刀到現場非明智之舉

判刑方面，法官指出本案發生在社會動盪之時，無論出發點是清理牆上標語還是其他理由，上訴人選擇帶著水果刀到現場非明智之舉，但以上訴人的人生閱歷。必然會考慮到現場人士有可能情緒激動，假若不同意見人士對他挑釁、詆譭，一旦在唇槍舌劍間按耐不住拿出生果刀對峙，猶如火上加油，情況可以一發不可收拾，而不幸地事實也確實如此。

一搻出刀行動便變質

法官表示，上訴人拍攝可能為了宣洩情緒，以相對和平手法表達不同意見，但他一拿出生果刀刺向事主，他的行動便變質，從消極挑戰變成積極侵犯，可以成為集體爭執的導火線，並會帶來嚴重後果，判刑要達至阻嚇作用。

案件編號：HCMA276/2020