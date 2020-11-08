醉酒男夜闖嶺大　聲稱到櫃員機提款　撕毀學生會告示板海報

嶺南大學學生會告示板海報遭惡意破壞。昨晚（7日）10時許，一名醉酒男聲稱欲進入嶺南大學校內東亞銀行提款，因未能出示身份證遭保安拒絕，惟男子強行進入校內，提款後繼續大鬧校園，撕毀學生會告示板上文宣海報後逃離。校方事後報警求助，警員其後到場調查，目前案件列作「刑事毀壞」，交由屯門刑事調查隊跟進。 嶺南大學（嶺大）發言人表示，一名懷疑醉酒男子闖入嶺大校園，大聲叫囂，並撕毀部份告示板上的物品，保安員曾經阻止但不成功，於是報警，該男子在警員到場前逃離校園。大學對事件深表關注，已即時加強保安巡邏，並全力協助警方調查。

嶺南大學學生會編輯委員會於社交媒體表示，昨晚一名騎單車的醉酒男進入校園，表示要前往東亞銀行提款，因未能出示相關證明一度遭保安拒絕，惟男子堅持進入，保安隨後按上級指示容許他入內，欲以提款紀錄識別身份，然而男子提款後未有離開，與保安發生爭執並撕毀近校園正門的學生會民主牆文宣，隨即往富泰方向逃離，校方其後報警求助 。

警方表示，昨晚約10時半接獲上址一名保安報案，指一名男子欲進入校內提款，事後撕毀近門口的海報後逃離。據了解，該名男子當時身上有酒氣。目前案件列作「刑事毀壞」，交由屯門刑事調查隊跟進。

嶺南大學學生會編輯委員會今日凌晨發文。

過往曾發生多宗大學校園民主牆遭撕毀事件。本年9月26日，香港大學連儂牆遭30多名中年男女闖進，撕毀連儂牆並推倒學生會旗幟，事件當時引起各界關注；港大事後回應傳媒時表示，對事件深表遺憾，強調任何組織或人士不應擅自破壞港大校園設施及陳設物。