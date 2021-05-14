大埔連儂隧道劏肚案　廣西男刺傷派文宣少年致小腸外露　囚6年4月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-14 16:21

自稱愛國者的廣西男子，聲稱不能忍受有人破壞香港，在大埔「連儂隧道」用生果刀刺一名派文宣的19歲少年的腹部，令對方小腸外露及穿孔。事主事後傷口雖康復，惟他心理受到嚴重困擾，並曾企圖自殺。廣西漢早前在高等法院承認有意圖傷人罪，案件今(14日)在高等法院判刑，法官本案是2019年其中一宗無意義的暴力事件，無論政治立場為何，使用暴力也應被譴責，又強調暴力不能解決政治分歧，而事主的一生亦因此被摧毀。判被告入獄6年4月。

被告原被企圖謀殺

被告柳國升（24歲，從事餐飲業）原被控企圖謀殺罪，獲控方接納承認有意圖傷人罪，指他於2019年10月19日，在大埔墟港鐵站附近非法及惡意傷害男子X。

事主傷口仍覺痛且每天發惡夢

法官在判刑時引述事主的創傷報告，指X有嚴重心理困擾和抑鬱症，需精祌和心理方面的協助，康復需一段很長的時間。X需每天服食止痛藥，頸不能正常轉動，腹部傷口仍感痛楚。X仍每天發惡夢，而為避免發惡夢，他寧可失眠。此外，X出現幻聽和幻覺，並有自殺念頭他。他感到生命無意思和痛楚，並嘗試自殺。法官指，X的一生因此被摧毀。

官強調暴力不能解決政治分歧

法官又指，本案是2019年其中一宗無意義的暴力事件之一，指無論持有什麼政治立場，使用暴力也應被譴責，社會也不能容忍，強調暴力不能解決政治分歧，只會令衝突加據，造成人命傷亡。

案件有預謀且隨意揀選受害人

對於被告的父親為被告撰寫求情信，要求輕判被告，法官指無法答允。法官指，被告雖隨意揀選受害人，但其施擊屬有預謀。他在案發前一天來港，已買刀並一直保管著，並在案發日到港鐵大埔墟站。

被告警誡下曾稱想殺人

對於辯方指，被告當時未能買到車票返回旺角，法官不接納其說法，指不可能在港發生。法官又指，被告可在和他人爭執後離開，惟他返回現場向一名沒有防衛能力的年青人施襲。被告傷及X的頸後追著對方，之後又壓著X，再插其腹部。法官指，被告使用的武力非常高，並認為其動機是正如他在警誡下稱，是想殺人。

事主所受傷勢或伴隨一生

法官續指，事主的傷勢嚴重，其身體傷害或伴隨其一身，心理傷害亦難以痊癒。法官望X可走出陰影，盡快康復。

法官以10年監禁為量刑起點，因被告到警署自責，而減刑六個月，再因應被告認罪，最終判監6年4個月。而法官在判刑後，亦感謝案中的士司機的協助。

被告來港犯血案的經過。(詳看下圖)

先割頸再刺腹

案情指，X於案發時在大埔墟站附近與他人派文宣，被告突衝向他，圖以手上的生果刀𠝹X的頸。X反抗並轉身，但其背包遭被告抓著，期間感到頸部被割2至3次，極為疼痛的X推開被告逃走。X按著自己的傷口，並呼叫求救，惟被告窮追不捨，向跌地的X再插腹部兩下。

施襲後大叫你地搞亂香港

被告施襲後，站在對面路大叫：「香港屬於中國，你地搞亂香港！」被告其後登上的士，向司機謂：「我殺咗人，車我去警署」，期間又問可否到羅湖，指「返到羅湖我就安全。」司機最終開車到大埔警署，被告被捕時仍衣服染血。

撕政治海報遭人責罵

被告在警誡下稱，不能忍受有人破壞香港，遂用刀𠝹事主。他又指案發前一日到港，並買了一把生果刀。他案發時撕去政治海報，遭人責罵，他被推和與對方打架。他之後到公廁拆開用報紙包裹的生果刀，折返現場襲擊X。

事主下腹被刺穿

X送院救診，被發現頸部出現裂傷，下腹被刺穿，小腸外露兼穿孔。他曾在深切治療部留醫。雖然X腹部的傷口癒合，但或出現永久性疤痕，患腹疝氣及腸阻塞的風險增加。此外，X事後常發惡夢和回想事件。庭上透露，X事後受嚴重心理困擾，更有自殺念頭及嘗試自殺。

被告自稱愛國者

辯方早前求情指，被告視自己為愛國者，不能理解為何有人支持分裂領土完整。惟他到港發現，周遭的人與其價值觀大相逕庭，覺得自己是異類，猶如被狼群包圍。他感到不安全，才會買刀。被告亦對X和香港社會表歉意。

案件編號：HCCC26/2020