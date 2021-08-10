新冠肺炎｜港公司與英牛津研快速測試　一隻杯搞掂　20分鐘有結果

新冠病毒測試及化驗大多需在實驗室進行，需一定時間及成本。一間港產基因檢測公司最近與海外大學成功研發出一種快速測試，將原本要在實驗室進行的程序，壓縮至一個水杯大小的儀器便行。有關儀器可做至少1,000次檢測，20分鐘有結果，每次檢測約需150元。



香港基因檢測公司Prenetics與英國牛津大學合作，研發一套快速測試儀器。儀器約水杯般大，用家可以自行採集鼻腔樣本，再將採樣棒放入儀器，大約20分鐘便會得知檢測結果，儀器可做至少1,000次檢測。不過，相關測試的陰性反應報告及結果，暫未可供用作前往外地的健康證明。

Prenetics行政總裁楊聖武向《香港01》稱，以往病毒化驗需在實驗室進行，所耗的人力及地方都較多，但新產品卻能將檢測程序壓縮在一個細小儀器，認為是重大突破。他表示，團隊花接近一年嘗試才成功研發，儀器驗證敏感性（真陽性率）及特異性（真陰性率）分別達96%及99.9%，更準確排除及證實樣本是否帶有病毒。

楊聖武表示，暫時在全球收到超過一萬張訂單。（資料圖片）

至於目標受眾，楊聖武認為新產品檢測方便，所有人都是潛在顧客。有關產品研發成本接近兩億港元，「檢測水杯」價格999港元，可做至少1,000次檢測，每支採樣棒則售約150元，本月底在香港發售，在全球暫時收到超過一萬單預購。