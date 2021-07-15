瑪麗專家研發深喉唾液快速測試 抗疫獲嘉許 錯失照顧初生女兒機會

新冠肺炎持續逾一年半，除了前線醫護人員不辭勞苦地醫治病人外，後勤支援人員亦要記一功，今年有29位醫管局員工獲政府嘉許抗疫，當中包括與香港大學合作研發以深喉唾液樣本作快速測試的瑪麗醫院微生物學部門科學主任葉植恩博士，抗疫初期適逢女兒出生，他亦因要投入抗疫工作犧牲了陪伴及照顧女兒的時間，幸得到太太的體諒，另外，九龍中醫院聯網資訊科技部團隊亦僅用了兩日成功開發COVID-19疫廈檢查系統，以方便前線醫務人員核對資料。



葉植恩(右)及鄭宏(右一)與多名醫管局同事獲政府嘉許抗疫工作。

瑪麗醫院微生物學部門科學主任葉植恩博士的團隊與港大合作，成為全球第一個醫療機構研發以深喉唾液樣本作快速測試，他稱「係好大突破，因為係一個比較方便嘅採樣方式，準確度不遜色於鼻咽拭子（的測試）」。與鼻咽拭子採樣比較，以深喉唾液樣本作快速測試，無論成本及人手上亦大大減輕醫護的負擔。

最令葉植恩最深刻的是，2019年尾內地已有報導確診原因不明的肺炎個案，因香港的地理環境與內地相鄰，他擔心疫情將會蔓延至港。2020年頭，自內地公布病毒的基因圖譜後，研發快速測試的重任便落在他與其團隊身上，他們要在一日內設計出相符的探針，務求盡快研究出能有效使用的快速測試。

他憶述，在測試的過程中，因大部分的結果屬陰性，令他一度懷疑自家製快速測試的效用，但首宗於香港確診的新冠肺炎也是透過相關測試得出陽性結果，之後經過多次測試，以深喉唾液樣本作快速測試的效用亦終得以確認。

感激家人無限體諒和支持

全身投入快速測試的研發工作，令葉植恩錯失了照顧初生女兒的機會，他感嘆2019年尾正值女兒出生之時，卻因工作忙碌未能好好陪伴，他感激太太的體諒及對家庭照顧，又指研發的功勞同屬瑪麗醫院微生物學部門的成員，認為獎項是屬於大家所有。

瑪麗醫院微生物學部門科學主任葉植恩博士指以深喉唾液樣本作快速測試「係好大突破」。（張浩維攝）

兩天開發疫廈檢查系統

九龍中醫院聯網資訊科技部系統經理鄭宏去年中與團隊成員，僅用了兩天便開發了COVID-19疫廈檢查系統，供前線醫務人員使用。因疫情期間，來自疫廈的病人到醫院求診時，需要特別的照顧和護理，未有系統支援前，醫護要在每天的不同時段，在政府網站列印疫廈的資料作核對，不但容易出錯還浪費時間。

鄭稱因收到前線醫護要求，希望資訊科技部能開發核對地址的系統。他稱兩天都工作至晚上11點多，而且開發系統難關重重，如何獲取及使用政府網站的資訊作核對是其中一個困難，另外，資料庫的資料因未及時更新與香港居民真實地址不符亦阻礙系統的開發。經過不同的嘗試，以居住在疫廈的病人紀錄作測試後，現時系統的查詢記錄次數已超過60萬次。

為做到「寧有殺錯，無放過」，他希望盡量將準確的資訊傳遞給前線醫護人員，比起使用人手核對，系統的幫忙更加有效。雖然過程辛苦又趕急，「自己攞獎諗都冇諗過，盡量幫前線同事係部門的職責」。他亦感激家人、上司及同事的支持。