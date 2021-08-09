疫苗抽獎｜信和捐400萬元　予20名已打針青少年作獎學金

為提高青少年的新冠疫苗接種率，信和集團今（9日）宣布，旗下黃廷方慈善基金將捐出20份、每份價值20萬元的獎學金，送予12歲至17歲接種疫苗的青少年抽獎，總額400萬元。有興趣青少年可於9月2日起到抽獎網站登記，較早前已接種一劑或兩劑疫苗的青少年亦符合參加資格。獎學金將以預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額形式發放予得獎者的家長或監護人。



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須最遲9.30已打一劑疫苗 獎金交家長

信和集團表示，於9月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的12歲至17歲本港青少年，均有機會贏取上述獎學金。已接種疫苗的青少年可於9月2日起到抽獎網站登記，較早前已接種一劑或兩劑疫苗的青少年亦符合參加資格。是項獎學金將以預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額形式發放予得獎者的家長或監護人，參加者必須得到其家長或監護人同意方可登記參加。

20份獎學金將於第二輪大抽獎活動送出，與香港疫苗接種率沒有關聯。得獎者將於10月7日由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統隨機抽出。得獎結果將於同日在抽獎網站公布，並於10月13日在本地報章刊登。所有得獎者將透過登記時提供的流動電話號碼及短訊方式獲通知。

暫不多於19萬青年少合資格參加

據食物及衞生局數據，目前有近18.8萬名12至19歲市民已接種疫苗，佔整體已打針人口5.4%。黃廷方慈善基金董事黃永光表示，希望年輕一代響應疫苗接種，有助促使學校在安全及健康的環境下恢復全日制課堂。

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