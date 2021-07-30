為鼓勵港人接種疫苗，信和聯同華人置業早前送出觀塘凱匯一單位抽獎，今日（30日）公布，有見香港運動員在奧運無比努力，若於2021年9月30日或之前，全港有500萬名香港居民完成接種最少一劑疫苗，將加碼送出另一間凱滙一房住宅單位進行第二輪抽獎，該樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元。



▼首送出凱滙3座極高層D室一房單位直撃▼



+ 9

信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團今日（30日）公布，香港運動員於東京奧運會付出無比努力令人動容，希望鼓勵全港巿民延續這股氣勢，於2021年9月30日或之前，全港有500萬名香港居民完成接種最少一劑疫苗，將送出凱滙另一間一房住宅單位進行第二輪抽獎，該單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元。

第二輪抽獎條件︰9月30日前至少500萬人接種第一針

凡於2021年9月30 日或之前已年滿18歲並在香港完成接種至少一劑新冠疫苗的香港永久居民均符合抽獎資格。較早前已登記參加第一輪抽獎而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎而毋須額外登記，至於只完成接種一劑疫苗的人士可於2021年9月2 日上午9時正至2021年9月30 日下午5時30分期間登記參加第二輪抽獎。

信和首輪送出的單位為凱滙3座47D，同樣為一房單位，有449平方呎、價值1,080萬元，屬高層單位，將於9月1日下午5時30分截止登記。《香港01》早前直擊，內部間隔四正，地方光猛、窗口露台面向西北方，遠眺飛鵝山、獅子山。是次信和再送出的凱滙單位再升級，面積約468平方呎，價值約1,200萬元，比首輪送出的單位更大亦更貴，但未公布實際單位資料。

售樓書5座K室有機會望海景 呎價逾2.5萬元

翻查凱匯的售樓書，第5座的K室符合468平方呎的描述，K室向南面觀塘道方向，高層有機會可遠眺海景。參考中原地產數據，凱滙5座48樓K室於6月的成交價為1,181萬元，呎價達25,224元。

信和旗下黃廷方慈善基金董事黃永光表示，香港疫苗接種率穩步上升，成績令人鼓舞，籲已接種疫苗的人，鼓勵他們的家人和朋友團結起來，為保護社區出一分力。

▼疫苗抽獎禮物 凱滙會所泳池一覽▼



+ 5

早前公布送出作抽獎的凱滙3座極高層D室一房單位，抽獎活動將於2021年9月1日下午5時30分截止登記，得獎者將於9月8日由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統隨機抽出。得獎結果將於同日在抽獎網站公布。

▼按此進入觀塘凱滙大抽獎連結▼

▼抽獎登記三部曲一覽▼

