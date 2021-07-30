打針抽獎｜信和﹕若9月底前500萬人接種　多送一伙1200萬凱滙豪宅

撰文：溫多娜
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信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團今（30日）宣布，若9月30日或之前全港達到500萬人接種疫苗，決定送出另一伙觀塘凱滙全新住宅單位，作為第二輪大抽獎獎品，單位面積約468平方呎，屬一房單位，價值約1,200萬元，即比上一次推出抽獎的單位更貴。

信和集團表示，若於9月30日或之前，全港有500萬名香港居民完成接種最少一劑疫苗，將會送出另一伙位於觀塘凱滙的一房單位，作第二輪抽獎。集團指，凡於9月30 日或之前已年滿18 歲並在香港完成接種至少一劑新冠疫苗的香港永久居民，均符合抽獎資格。

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首輪抽獎落空者　自動納入第二輪抽獎

而早前已登記參加第一輪抽獎，而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎而毋須額外登記。至於只完成接種一劑疫苗的人士，可於9月2日上午9時正至9月30日下午5時30分期間登記參加第二輪抽獎。

信和集團提醒，第一輪抽獎活動將於9月1 日下午5時30分截止登記。第一輪抽獎活動的得獎者將於9月8日由外聘服務供應商的專業電腦系統隨機抽出。得獎結果將於同日在抽獎網站公布，並於9月13日在本地報紙刊登。所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼透過電話及短訊方式獲個別通知。

【首輪抽獎終極獎品、凱3座47D單位、1080萬】

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