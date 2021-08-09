新冠疫苗｜2.1萬人預約打針回升三成　12人因副作用入院

踏入疫苗接種計劃第165日，在680萬名12歲或以上居民中，至今有一半人已接種最少一劑疫苗，累計有352萬人已打針。今日（9日）共有約6.86萬人接種疫苗，而預約接種人數亦達2.14萬人。



此外，昨日有12宗因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。



累計接種率升至51.9%

截至今日晚上8時的過去24小時，共有約68,600人接種了疫苗，較昨日增約兩成，當中接種第一劑的有34,800人，打首劑復必泰疫苗的有24,500人，而首劑科興的有10,300人。至於接種第二劑的，復必泰疫苗有21,700人，科興則有12,100人接種。

至今累計3,528,700人已打第一劑疫苗，佔合資格居民51.9%；當中2,720,000已打第二劑疫苗。總接種劑數為6,248,678劑。

尚欠約148萬人打針才夠500萬

另外，截至晚上8時，僅有約21,400人預約了接種時間，較昨天的近兩個月低位，回升了約三成。在預約人數中，有4,200人預約接種科興，復必泰則為17,200人。

信和及華置早前公布，如在9月底接種人數達到500萬人，會再送出多一個觀塘豪宅凱滙一房單位，價值1,200萬元。按目前接種人數計算，尚欠約148萬人，即在未來51日，平均每日需有近2.9萬人打首劑才可達標。

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入院12人已出院或自行離開

昨日共有12宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中8人已經出院，3人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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