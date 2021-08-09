新冠疫苗｜科大師生須打針或兩周檢測　換取電子證　否則禁入校

香港科技大學公布，下學年起所有定期入校園範圍的科大師生、教職員及滿12歲的校園宿舍住戶，均須提交新冠疫苗接種紀錄，又或每兩星期提交一次檢測結果，以獲取電子校園通行證入校。至於因健康問題未能接種的師生，可領取免費快速測試盒。

有關安排將持續至2021年底，校方將根據疫情發展檢討，今年底再公布明年安排。校方重申，如發現有人提交虛假紀錄或資料，將按既有程序處理，涉事人或面臨紀律處分。



香港科技大學。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

年滿12歲須接種或定期檢測

科大表示，強烈建議成員接種新冠疫苗，將要求所有年滿12歲及定期進入校園範圍的科大成員（包括學生、教職員、居住於校園宿舍內的人士、定期訪客，以及在校內提供常規服務的承辦商員工），在今年9月1日起，透過網上系統提交新冠疫苗接種紀錄，又或每兩星期做一次檢測，以獲取電子校園通行證出入校園。校方會根據疫情發展檢討，並在今年底公布明年的安排。

科大強調，所有接種及檢測紀錄只供大學保健中心相關職員查閱，作核實之用。教職員家屬及家庭傭工亦須按規定接種或定期檢測，惟毋須上載至系統。

打齊兩針可獲發校園通行證 有效至本年底

網上系統將於本月中供師生試用，選擇接種的職員將獲發有效至2021年12月31日的校園通行證；至於本地只打首針者，可獲發30天通行證，若未能在30天內接種第二劑，便須提交檢測紀錄至完成接種為止。

選擇定期檢測者，系統會列明提交最新檢測紀錄的期限，並會向人士發出提示，逾期未檢測者會將被立即禁止進入校園，包括圖書館及體育設施等，直至符合要求。

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提交虛假紀錄或面臨紀律處分

校方表示，若教職員面對實際困難，部門主管最多可授權不多於兩日在家有薪工作，並與員工商討可行解決方案，包括批准職員放已累積的有薪年假，又或按大學現行機制批出最多七天無薪假，直至提交檢測結果。

校方強調，如職員重覆違反校方的定期檢測要求，將不會再有寬限期或以無薪假處理。萬一發現有成員提交虛假紀錄或資料，大學將按既有程序處理，涉事人或面臨紀律處分。

健康問題未能接種 可領免費快測盒

至於因醫療健康問題未能接種者，科大在本月23日起提供免費快速測試劑盒，惟科大成員家屬及傭工不在受惠之列，校方將接納政府免費提供的深喉唾液測試結果。