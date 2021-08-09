水上樂園八彩天梯十秒玩完　可穿短褲趴住玩　防磨穿泳衣泳褲

由於工程延誤等問題一再延期開幕的海洋公園水上樂園，鐵定於9月21日中秋節正式開幕，今日正式公布票價，開幕價格成人為320元起，今日（9日）公園開放不少港人「兒時回憶」的新版八彩天梯予傳媒試玩，滑下整個過程不足10秒。由天梯下方走上起點，需時大約8分鐘，想多次嘗試參與的人，相信要盡早吃飽一點，否則不夠氣力。



另外，準備進入水上樂園遊玩的人可以留意「五大注意」位，讓自己玩得更盡興，包括與重建前的水上樂園不同，海洋公園本身不能直接進入水上樂園，要預留時間乘搭接駁車等。



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海洋公園水上樂園將於9月21日中秋節正式開幕，今日已經正式公布票價，開幕價格成人為320元起，並會以動態價格系統出售，即如網上購買機票一樣，不同日期會有不同價格。有別坐着玩的舊式五彩天梯，玩家玩新的八彩天梯時必須爬著玩。

工作人員會派發每人一張浮板作保護及助力，記者親身試玩時，沒有被旁邊的膠板刮到，水流亦充足，但緊記手腳不能離開滑板。八彩天梯歷時大約10秒，開始時會先進入管道，穿越管道後，會迅速向下滑，此時會感受到輕微離心力，一眨眼間已完成整趟八彩天梯的旅程。

另外，要注意由於天梯開始及地下位置有一段距離，所穿着的拖鞋建議先行放在地下位置比較方便，以免遺失。

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注意一：票價浮動

入場前可以留意當日的浮動價格，特別在星期六、星期日的價格有機會比較高，購買之前須留意。

海洋公園今公布，開幕成人優惠價320元起，小童為225元起，票價的出售方式如網上購買機票一樣，即不同時間不同價錢，周六、日的價錢則有有機會較高，此外，長者及殘疾人士全年價為150元。現時公園未公布票價上限，但稱會不時調整價格，冬季時有機會價格會低一點。

注意二：可免戴口罩

根據泳池條例，市民在園內的遊樂設施範圍內，可以免去戴上口罩，但遊玩人士可以選擇戴上防水口罩，而更衣室內會設有流動口罩售賣機，但只接受以八達通付塚款。

（香港01製圖）

注意三：可穿T恤短褲

水上樂園內，除了需要穿上泳衣之外，外面可以加穿短袖衫及短褲。由於遊玩設施當中不少滑梯，穿上T恤短褲可讓女士們避免走光。如玩過五彩天梯的，或都會印象當時玩滑梯只可穿泳衣泳褲，屁股位置很容易因為摩擦力而磨破，新的玩法就可避免此尷尬情況再次發生。

注意四：入樂園前先吃飽

水上樂園設有最少兩個餐廳，但由於佔地不少，一個景點到另一景點的距離比較遠，加上走上走落需要花的氣力比較多，及為避免感到不適先，建議可以先行進食到來場內遊玩，先行吃飽較能盡興，以有限時間玩盡水上樂園。

注意五：水上樂園並非位於海洋公園

水上樂園及海洋公園設在兩個不同的地方，前往水上樂園的遊人，需要在海洋公園入口附近接駁轉車，或可以乘搭其他交通工具前往深灣遊艇會附近的入口遊玩，然而，暫時只有的士能夠前往最接近位置，公園內任何入口暫時不能直接到達水上樂園。

海洋公園預計星期一至星期五，水上樂園開放時間為上午10時到下午6點，星期六及星期日將會延長一個小時至晚上7時。預計最多可容納4500人，即為總容納園內人數的一半。現時水上樂園相關牌照已經領取，現時已經到準備開幕的階段，包括人手及其他準備功夫。