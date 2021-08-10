新冠疫苗｜即日籌周三降至60歲　營辦商支持︰每日200籌未用盡

政府昨日（9日）宣布，本周三起（11日）將疫苗接種中心，合資格領取即日籌年齡由70歲降至60歲，每位打針長者可帶同兩名照顧者陪同接種，大部份接種中心每日派200個籌。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡今早（10日）於港台節目表示，該集團營運的疫苗接種中心，最近的即日籌未用盡，每日只派出約100個籌。他指，非常歡迎政府的安排，讓更多長者受惠。他亦指，現時人手安排沒有問題，未感受到壓力。



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即日籌派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。60歲或以上人士除可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者，到社區疫苗接種中心代領，惟需出示長者的香港身份證副本登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在長者接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

本月內，24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4,600個籌，其中22個中心每日派盡200個籌，東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心則每日只派100個籌。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡。（資料圖片／盧翊銘攝）

預料降低門檻後 接種會更踴躍

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，非常歡迎政府的安排，但中心最近的即日籌未用盡，每日只派出約100個籌。他認為，降低年齡門檻實屬正常，讓更多長者受惠，預料反應會更為踴躍，接種中心亦樂意配合措施，服務更多市民。

梁又指，現時中心的運作暢順，打針同事未感受到壓力，前線亦有加開服務櫃檯招呼長者，分預約及即日籌兩條隊伍。他預料，若新安排實施後，200個即日籌派罄，將會向政府爭取更多即日籌，「三、四百個（即日籌）都唔使擔心，呼籲佢哋嚟啦。」

至於26間社區疫苗接種中心，將延長運作至10月底。梁表示，現時人手安排沒有問題，未感受到壓力，反而希望更多市民前來接種疫苗。他指，雖然60歲以下的市民需預約接種，而近日的預約已滿，「希望大家有少少耐性，有啲朋友見頭3日滿咗就唔預約，咁咪繼續Book落去囉。」

▼24間疫苗接種中心派即日籌▼

