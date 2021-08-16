中大「花神」為五分一世紀百萬大道畢業禮擺花　寄語學生前程似錦

畢業典禮是各大專院校每年的盛事，每間大學都會爭相裝扮校園，為一眾畢業生打造最美好的回憶留念。在中大任職物業管理處助理園藝經理25年的莫少文，今年獲頒長期服務獎。他認為中文大學的畢業典禮很值得學生驕傲，全因有一眾園藝組同事群策群力打造最壯觀的景觀，打從1998年開始，這位中大「花神」帶領同事每年在百萬大道畢業禮擺滿盛開的鮮花，寄語畢業生未來前程似錦。



1998年擺花開始獲校方賞識

莫少文在1995年加入香港中文大學，他感謝大學給予自由度、家長的支持及同事的幫忙，他於1998年佈置畢業典禮會場時靈機一動，將不同顏色的擺花由原本單調的排放設計成精美圖案，利用百萬大道的幾層樓梯，堆砌出最耀眼的畢業禮台。中大亦給予他設計的自由，往後每年的畢業典禮都由他負責，每年由8至9月，他便開始選擇花卉及設計，考慮各種鮮花之間的顏色配搭，亦要選擇在當季盛開的鮮花，成為中大畢業典禮上的一道亮麗風景。

百萬大道行畢禮禮 學生家長風雨不想變

團隊的用心，中大學生也感受得到，莫少文憶起有幾年畢業禮下雨，因為會場露天的關係，所有參與者都淋了一會兒「毛毛雨」，但同學們反映想堅持在百萬大道行禮，認為該地對畢業生意義重大，且在佈滿鮮花的背景行禮及拍照留念早已成為傳統，因此不希望改為雨天安排移至室內舉行，即使冒雨行禮，畢業生與家長亦沒有埋怨，莫少文感謝他們的包容與體諒。

有幾年畢業禮下雨，同學們反映想堅持在百萬大道行禮，認為該地對畢業生意義重大，園藝組也盡力保護鮮花，

「山竹」襲港 一日內清理塌樹重開道路

畢業典禮令人驕傲，莫少文與其他園藝組工友等功不可沒，過去一直在校園內奔波，為中大學生打造最舒適的室外環境，莫少文亦分享與園藝組同事的點滴，感謝一班同事群策群力，最深刻的回憶是2018年超強颱風「山竹」襲港，他形容校園停課停工十分少見，樹木阻塞主要道路，當時他其他前線部門同事在公共交通未回復正常的情況下，排除萬難趕回校園處理塌樹，在一天內打通道路，讓大學得以在翌日如常運作。

過去25年的工作，日常工作負責更新及照顧大學內的綠色植物、支援中醫學院每年的中藥展、培植一些外地引入的品種，例如圓湖畔的落羽松、從日本落戶中大的河津櫻，成為中大的熱門景點。