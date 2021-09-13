京都頂級藝伎茶屋揭秘：把客人當戀人服侍　終生不嫁但必須生一女

說一個冷知識，日本最初的藝伎全部是男性，遊走在京町界外，被俗稱町伎，是一種日本表演藝術職業，主要在妓院和娛樂場所，以表演舞蹈和樂器為生。後來藝伎職業漸漸被女性完全取代，這一傳統也一直沿襲至今。



在藝伎業從藝的女伎服飾華麗，擅長歌舞；主業是陪客飲酒作樂，不賣弄色情不賣身，磨練歌舞技藝。在宴席間擁有待客專長的是藝伎，還未成為藝伎仍在進修的是舞伎。

傳統意義上的藝伎，在過去並不被人看作下流，因為能當上一名藝伎確實不易。學藝，一般從10歲開始，要在5年時間內完成文化、禮儀、語言、裝飾、詩書、琴瑟，直到鞠躬、斟酒等課程，不是一般人能夠忍受得了學習的。

京都東山八坂神社門前不足一平方公里的狹小街區，是現代日本最著名的藝伎的「花街」——祇園。最初江戶幕府允許茶屋在這裡營業是在1665年，至今已有三百多年的歷史。太田太太執掌的富美代茶屋是祇園首屈一指的老店，太田太太是第八代女店主……

不賣身、終身不嫁，但必須生育一女……點圖了解更多這家京都祇園藝伎老店▼▼▼

+ 16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

富美代出生的女孩子一生都會被家規所束縛。家規第一條：生為長女，必須作為店主繼承家業；第二條：不管是店主還是藝伎、舞伎都終生不得結婚；第三條：店主必須生育一女，作為店主接班人。藝伎也有她們的規矩，前後輩結拜金蘭，一生以姐妹相待互相扶持，一切以技藝為本，要不斷磨練。最重要的是必須永保青春，藝伎臉部之所以塗得非常白是因為過去沒有電燈，而手上卻沒塗什麼，是為了在提供餐飲服務時讓客人放心。雖然臉部都是白的但眼角卻被點上紅色，看起來更加嫵媚動人。

因為店主不能結婚，所以下一代茶屋繼承者只能是未婚先孕生下來或者是養女。日本藝伎的世界一直是神秘的，外人無法窺視，最重要的原因是生人不得入內，不管你開價多少地位如何，若沒有熟客介紹則無法進入茶屋。演員、藝術家、政商大佬……讓這些名仕們痴迷的筵席，又有怎麼樣的魔力？

把客人當做戀人一樣接待的富美代茶屋

茶屋女主人的工作就是按照客人的愛好和目的來安排最適合的藝伎，叫來陪酒的是祇園艷壓群芳的美女藝伎，端上宴席的是一流料亭。除此之外，還有太田太太親手做的雞肉料理。把客人當做戀人一樣誠心誠意地接待，是太田太太所達到一種境界，室內裝飾和穿著的衣服也都是選擇符合時令的。在這裡能欣賞到日本藝伎的歌舞表演，能吃上奢華至極的懷石料理，與綺羅粉黛的的藝伎對酌一杯便沉醉在這片刻的夢境之中。妖媚的氛圍在酒席間瀰漫開來，舞蹈便要開始了，用千錘百煉的舞藝來做最高的款待。酒席結束後還有特別節目，太田太太帶著客人們來到了高台寺，這裡是秋季賞紅葉的名勝地，觀光客離開後她把這個寺廟包了下來。能夠在這個時間來到這裡觀賞湖水映丹楓的美景，用一年難得一見的如夢幻境換取客人一天的好心情。

雖然已經接受了作為茶屋女主人孤獨終老的命運，但紀美還是時不時會懷疑自己當初的選擇繼承富美代是否正確，時間就這樣在懷疑傷感和收到客人肯定後的喜悅之間慢慢流逝。每到一年一度的京都歌舞節，看著台上藝伎妖媚的舞蹈，聽著那句熟悉的助興歌詞，她就會再次確認茶屋就是自己真正的歸處：「我在祇園度過了一生，在這裡我才能面對最真實的自己！」

「傳承」一詞一直是很沉重的，富美代茶屋的故事一代又一代地延續著，茶屋中彷彿像是一個異次元，它的價值體系雖與外界不同，但主動進入其間的人卻無一不恪守規則。祇園女子肩負的命運，無法以世俗衡量。

【延伸閱讀】16歲內向少女捱過5年零收入地獄式訓練 誓成京都宮川町第一藝伎（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

【延伸閱讀】百年前藝伎擺「三猿姿勢」拍照？ 背後涵義原來與職業操守有關（點圖放大瀏覽）▼▼▼

【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】