廉政公署控茂榮實業董事李謀任　涉詐騙中銀批550萬美元信用證

廉政公署今日（10日）落案起訴成衣製造公司茂榮實業的董事李謀任，指他涉嫌以虛假業務交易，詐騙中國銀行（香港）向其供應商，發放總值逾550萬美元的信用證，以及清洗有關犯罪得益。被告獲廉署准予保釋，將於今日下午在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



被告李謀任（59歲），為茂榮實業有限公司董事兼股東，被控四項控罪，即一項串謀詐騙，違反普通法；以及三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。案情指，被告於案發時是成衣製造公司茂榮實業兩名董事兼股東之一。茂榮實業會向供應商購買原材料，並從銀行獲取信用證以支付相關交易的款項。被告亦是另一間公司的唯一東主，獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司。

涉以虛假發票及貨物收據 詐騙中銀香港批出信用證

其中一項控罪指，被告涉嫌於2018年7月28日至10月10日期間，與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主，一同串謀詐騙中銀香港，不誠實地向中銀香港申請發出三份以該供應商為受惠人的信用證，但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易，以及出示包括發票及貨物收據在內的虛假文件，以支持該三項信用證申請，致使有關銀行向該供應商支付款項總額逾550萬美元。

另外三項控罪指，被告涉嫌於2018年8月22日至10月10日期間，知道或有合理理由相信，泛太平洋時裝一個銀行帳戶內三筆總值逾550萬美元的款項，全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該等款項。

涉案三筆共逾550萬美元的信用證款項，被指由上述供應商存入泛太平洋時裝的銀行帳戶，其後再轉帳至茂榮實業的銀行帳戶。中銀香港在廉署調查案件期間提供全面協助。

李謀任有「炒舖王」之稱 曾公開分享銅鑼灣買舖心得

據資料，李謀任曾任政協委員，於1992年創立茂榮，在內地多個省市設廠，近年主力開發內地品牌，茂榮集團被視為東莞龍頭企業之一，每年針織成衣生產量超過千萬件，主要客戶曾有H&M、Levi's、Zara等。曾有傳媒形容他是「炒舖王」之一，曾分享銅鑼灣買舖心得，亦曾分享其在香港樓市投放以億元計資金。