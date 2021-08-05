籃總梁鏡瑩洩露廉署受查人身分　判160小時社會服務令

香港籃球總會執行委員會副主席梁鏡瑩早前被廉政公署起訴，指他披露受廉署調查人的身分及調查細節，違反《防止賄賂條例》，梁鏡瑩今日（5日）在東區裁判法院被判160小時社會服務令。
被告梁鏡瑩，今年67歲，早前承認一項披露受廉署調查人身分及調查細節的罪名，違反《防止賄賂條例》第30（1）（b）條。
案情透露，一名廉署調查員於2020年5月15日致電被告，邀請他就一項貪污投訴的調查接受會見以提供資料。被告3日後接受會見。
該調查員於上述兩個場合均提醒被告有關《防止賄賂條例》第30條的條文，該條例訂明不可向他人披露廉署調查的受調查人身分及調查細節。被告兩次均回答稱他明白有關內容。
2020年6月29日，被告向籃球總會執行委員會兩名高級體育幹事表示，他曾就有關的貪污投訴接受廉署會見。被告又向二人表示，他猜測廉署其後會聯絡二人，所以想事先向他們講述調查一事。
案情透露，被告明白他有責任就調查內容保密，但仍向上述二人披露該項廉署調查的受調查人身分及調查細節。
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