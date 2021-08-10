餐廳經理訛稱經營派對房間　欲騙4萬抗疫基金　官斥渾水摸魚囚3月

餐廳經理涉嫌在網上下載派對房間的照片，向政府相關部門虛報在工廈單位經營派對房間業務，企圖騙取4萬元防疫抗疫基金。經理今(10日)在東區法院承認控罪，裁判官羅德泉判刑時稱，疫情對各行業都有影響，政府提供的緊急援助措施，是為解市民燃眉之急，申請程序必須簡化，無法作精細審批，惟被告卻利用這機會犯案，且有計劃行事，直指被告是渾水摸魚，判被告即時入獄3個月。



被告麥浩霆(28歲，餐廳經理)，承認一項企圖欺詐罪，指他於2020年5月17日至8月27日期間，透過「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」申請資助，並訛稱他在觀塘工業中心四期一個單位，經營派對房間業務，意圖欺騙而企圖誘使人力資源規劃及扶貧統籌處向他批出資助，而導致他獲益或特區政府蒙受不利。

控方案情指，被告從網上下載派對房間的照片，訛稱該些照片為其經營的派對房間，並填寫虛假電話號碼等，用以申請資助。惟當局派員調查後發現有問題，最終未向被告批出款項，並同時揭發被告欺詐。

辯方求情指，被告16歲時從內地來港，成功考入港大測量師學會學士課程，又曾在不同地方當義務工作。被告於2018年開始與朋友合夥經營餐廳，開設了4間分店，聘用約30名員工，但受疫情影響，他為不想裁員才犯案。

裁判官卻稱，讀書成績好及曾經做義工都不是減刑因素，強調做義工是出於良心，而非用來「儲值」以求減刑。

案件編號：ESCC 1355/2021