財政預算案2021｜疫情持續紓困措施涉290億大縮水　僅去年四分一

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-24 12:33

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今（24日）發表新一份《財政預算案》，在新冠肺炎影響仍然持續下，今年紓困措施仍大減。上一份《財政預算案》推出1,200億元的紓困措施，但今年紓困措施只涉約290億元。 而回顧過去一年，港府共推出四輪防疫抗疫基金，連同在財政預算案中的紓困措施，過去一個年度，政府在抗疫紓困上共花費3,179億元，相當於本港年度GDP的10%。 多項措施中，涉款最多的是「保就業計劃」，共涉資920多億元，比全民派1萬所需的710億還要多；近半款項用於資助企業。一共140多項措施中，市民、打工仔僅在當中27項措施中，真正有錢「到手」。

今年財政預算案紓困措施涉約290億元

疫情對本港影響仍持續，但今年紓困措施仍大減。上一份《財政預算案》推出1,200億元的紓困措施，但今年紓困措施只涉約290億元。

▼2021年預算案紓困措施一覽▼

寬減2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元（涉款114億元） 寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1,500元為上限，其後兩季以每戶每季1,000元為上限（涉款116億元） 為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000的電費補貼（涉款28億元） 向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼（涉款23.8億元） 在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼，發放多半個月金額（涉款1.2億元） 為參加2022年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費（涉款1.5億元） 綜援計劃下設立有時限的特別計劃，援助失業人士 為使失業人士設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」 資助超過三千幢差餉租值不高的老舊樓宇業主進行渠管維修或提升工程等（涉款10億元）

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

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去年預算案+抗疫基金140多項措施涉款3223億

2020年1月，新型肺炎疫情在港爆發，經濟市道滲淡，衝擊各行各業。政府去年共推出四輪防疫抗疫基金，加上財政預算案中的紓困措施，以及其他由防疫抗疫基金督導委員會考慮疫情發展後批出的項目，合共推出144措施，涉款約3223億，相當於2019年本地生產總值（GDP）的10%。

最大筆款項：920多億元保就業

在上述百多項措施中，最大筆款項是涉款923.51億元的保就業計劃。政府透過兩期計劃向僱主提供為期六個月（6-8月）的薪金補貼，按每名員工實際薪金的一半計算，最高補貼額為每月9,000元，而僱主必須保證領取保貼期間不裁員，然而失業率仍然升至17年新高7%。

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710億元全民派一萬 少於保就業

紓困措施中，最多人關注的要數全民派錢1萬元，涉及金額約710億元。雖然此項措施算是全民受惠，但涉款額仍少於最主要補貼企業的「保就業」計劃。

逾1,400億元用於支援企業及老闆

抗疫基金及預算案紓困措施中，近半用於支援企業或老闆，約97項措施涉款逾1,400億元。比較單項措施，最大一筆款項是900億元的保就業計劃，其次是55億元的零售業資助計劃及46.5億元餐飲處所（社交距離）資助計劃。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

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19行業受惠兩次或以上 四輪抗疫基金飲食業都有份

各行各業受疫情影響程度不同，政府去年推出多數輪抗疫紓困措施，部分行業多次受惠，例如飲食業在四輪抗疫基金均獲資助，金額逾130億元。前三輪抗疫基金，均有對運輸及航運業界提供支援，涉款逾70億元。而戲院、美容院、健身中心等受社交距離措施影響而要一度停業的行業，亦獲多於一次資助。

僅27項措施 市民打工仔真正有錢「到手」

政府抗疫紓困措施中，大多用於補貼企業，市民、打工仔真正「到手」受惠的措施，粗略點算只有27項，涉款約900億元，很大部分是全民派1萬用去的700多億元，其餘措施包括綜援及其他津貼出「雙糧」，向建造業工友、物業管理前線人員、前線醫護、校巴司機、教練等發放資助。除此之外，另有寬減寬免類紓困措施，包括稅項、差餉寬免、公屋免租等。

領隊導遊手停口停 政府支援杯水車薪

疫情之下，各行各業均受衝擊，旅遊業可謂最慘淡，導遊、領隊更是手停口停。政府去年在第二、三輪抗疫基金中，均有對旅行社職員及主業為導遊及領隊的自由作業者提供津貼，包括為期半年、每月5,000元的津貼。加上，去年施政報告中，政府再向上述人士發放多一次15,000元津貼，合共每人可獲45,000元。

然而，疫情持續一年多，旅遊業於去年3月起停擺，一般來說，導遊月薪可達3萬至4萬元，即使以本港個人月入中位數17,000元計，45,000元資助僅是一年收入（20.4萬元）的約22%，可謂杯水車薪。

政府今年大幅「減甜」，不會延續去年的全民派錢。(資料圖片)

▼財政預算案2020派糖措施▼