無業漢涉強姦前度　分手後維持性關係　欲為女方慶生未受落動粗

中年男女分手後藕斷絲連，仍保持性關係，男方更提出欲訂酒店與女方慶祝生日，女方卻不感興趣，男方即變激動，並涉嫌向女方動粗，包括大力握頸、綁手掌摑等，又要對方喝紅酒，女方只喝下少許時，男方把酒樽放近其私處，並稱若她不喝便讓其私處「喝紅酒」，最後更涉強姦女方。無業漢否認強姦、襲擊、非法禁錮等5罪，案件今日（10日）在高等法院受審。



被告蔡偉強（57歲，無業）被控於‪2019年10月20日至11月12日‬期間，兩度在沙田單位強姦及襲擊女子X，更非法禁錮X。

控方開案陳詞指，當時40歲的女事主已離婚，並育有一子，X與被告在2019年發展成情侶，X更搬到被告樓上單位，二人成為鄰居，不過X後來因為被告脾氣差而提出分手，二人分手後仍維持性關係。

X對慶生不感興趣被告即變激動

2019年11月11日晚，二人在被告家中用膳後，被告問X想不想跟他睡，X認為被告想性交，她拒絕並返回自己家中，被告卻突闖入她家，又稱打算訂酒店為她慶祝生日，X不感興趣，被告情緒突然變得激動，並大力握著X的頸，並脫去X的睡衣，又綁著她的手，不斷罵她及掌摑她。

稱若X不喝紅酒就讓其私處喝

及後被告又舉起手機，聲稱要拍下X的面容及私處，傳送到她工作的地方，之後更突然拿起紅酒，要X喝紅酒，X只喝了少許，被告於是將酒樽放近X私處，並表示如果X不喝，就會讓其私處「喝紅酒」。

被告突認錯叫X用開山刀殺他

後來，被告又將X的頭撞向膠箱、牆壁，更曾抓著X的頸部，並將X拉回被告的單位。X在被告的單位時，遭被告脫下褲子綁手及掌摑，被告之後又突然認錯，更叫X用開山刀殺死他，又叫X入房睡覺。

事主身上多處瘀傷及擦傷

被告在房間內要求X與他性交，X不肯，被告再叫X脫下褲子，X因為怕再遭被告毆打，於是配合，及後便遭被告強姦。X事後報警，並向警方透露早前亦曾遭被告強姦，當時因為想給被告一次機會，所以才未有報警。X經診斷後，被發現身體多處出現擦傷及瘀傷。

案件編號：HCCC187/2020