司機涉性侵女友女兒　被告佔中時情緒激昂　建議事主母做其性伴侶

兼職貨車司機涉非禮及企圖強姦同居女友未足10歲的女兒案續審，事主母親Y今(5日)在高等法院作供，她稱約10年前認識被告，之後被告搬入其公屋單位，2人在2016年分手，她印象與被告同居時，女兒X很靜，與被告亦沒有甚麼溝通。但她察覺到被告在雨傘運動期間，性情變得暴躁激昂，又常罵人，有次她想帶兩名女兒離開，被告用椅欄著大門說：「無一個生物可以離開呢間屋。」最後要報警處理。後來被告傳來訊息建議二人可繼續做「SP(性伴侶)」。被告之後曾上她家與她性交，但事後拿走回護照便離開。



事主X與被告沒甚溝通

事主X的母親Y供稱，於2011年底認識被告(現年30歲)。兩人相戀後，被告搬入她的公屋單位，當時被告在酒樓做廚房，被告同住期間，X都較靜和不作聲，與被告沒有什麼溝通。

雨傘運動期間被告性情變暴躁

及至2014年發生雨傘運動及佔中期間，事主母察覺被告的變得「好暴躁、好激昂。」常常沒有回家，又會帶奇奇怪怪東西回來。此外，被告又會在家飲酒，看電視時會講粗口，並會罵人，包括她和她的兩名女兒。她和被告的關係亦因此轉差。

分手卻未拿走家中物品

事主母稱她和被告在2016年分手，她叫被告搬走，但被告卻拒絕收拾個人物品，兩人曾於同年5月2日凌晨口角，她表明要帶兩女兒離開，被告卻拿椅子站在門口，謂：「無一個生物可以離開呢間屋。」她最後透過朋友報警。警員到達後，被告情緒激動，質疑為何報警，事件最後經警員調解後，她和被告達成協議，被告翌日返回單位收拾個人物品。

建議與事主母親維持性伴侶關係

事主母又稱，她後來收到被告的訊息，被告稱二人仍可做「SP」。她稱當時不知甚麼是「SP」，向被告查問後，才知悉「SP」是指未有拍拖但有性關係的性伴侶。被告其後再到其單位，她與被告並有發生關係。惟事後被告拿走他的護照後便離開。

此外，辯方今盤問事主X，涉案三次性侵事件都未有發生，是X虛構。X否認。

現年30歲的被告，被控於2012年1月1日至2016年5月31日，兩度非禮X和一次企圖強姦X。X案發時不足10歲。

案件編號：HCCC281/2020