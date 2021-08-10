新冠疫苗｜港大醫學院要求學生接種　身體不宜打針者或安排見醫生

港大醫學院向學生發出電郵，呼籲學生盡快接種新冠疫苗，而與臨床服務相關的學生，包括醫科生、護士學生就必須在上課前14天已經完成接種，除非有醫療理由才能獲豁免。不過，不適合打針的學生需提供證明文件，學院更可能會為這些學生安排面見學院的醫學專家，並接受臨床評估。



港大醫學院向學生發出電郵，要求醫科生、護士學生、藥劑學生、中醫學生必須在上課前14天已經完成接種。 （資料圖片）

港大醫學院副院長（教學）梁嘉傑向學生發出電郵，提到新學年學院將會回復面授課堂，9月1日開學。電郵內容提到，學院積極鼓勵所有學生盡快接種新冠疫苗，以出席面授課程，而醫科生、護士學生、藥劑學生、中醫學生就必須在上課前14天已經完成接種，以保障日後會參與教學活動的市民及病人，並需提供打針的證明文件，除非有醫療理由，才能獲豁免。

不打針者9月下旬前可每周自費檢測一次

對於在8月31日前未能接種兩劑疫苗的學生，學院會考慮給予一個寬限期至9月25日，期間學生必須自行接受檢測，該測試需屬PCR核酸檢測或抗原檢測，並需每周接受一次，及提供陰性證明。

若學生稱自己因身體原因而不宜打針，需向學院提供證明文件，學院或會要求這些學生接受學院醫學專家的個別臨床評估。