新冠疫苗｜不適合打針指引混亂　前線醫生：只能保守判斷拖慢打針

政府力推新冠疫苗接種率達七成甚至更高，為有過敏史病人評估的醫院管理局「疫苗過敏安全診所」，輪候時間卻隨時至2028年，甚至更久。診所醫生稱逾半個案其實毋須轉介，歸咎前線醫生、病人不清楚轉介準則；但有前線醫生則認為準則混亂，資料不一致，只會令醫生更保守判斷有關病人不適合打針，拖低疫苗接種率。



系列報道：新冠疫苗｜過敏診所迫爆 病人排期到2028年：「想打針都唔得」

林永和稱，病人以往打針後出現血管神經性水腫，亦適合接種新冠疫苗，但衞生署的科興疫苗須知卻稱曾對滅活疫苗有類似反應亦不適合打針。（科興疫苗接種須知）

醫管局今年3月推出過敏診所服務，卻已跟其他公立醫院服務一樣，面對轉介多、輪候長、服務慢的慘況。有醫護人員透露，一名對滅活疫苗有血管神經性水腫反應的女病人，到疫苗接種中心希望打針，但得悉她有相關敏感後，已撰寫轉介信到過敏診所，豈料一個月後回覆不符合轉介準則。

港大內科部免疫及過敏學臨牀助理教授李曦（左二）表示，血管神經性水腫屬香港過敏科醫學會指引最輕微級別，適合注射新冠疫苗，更毋須轉介。 （資料圖片／廖雁雄攝）

過敏診所醫生、港大內科部免疫及過敏學臨牀助理教授李曦表示，血管神經性水腫屬香港過敏科醫學會指引最輕微級別，適合注射新冠疫苗，更毋須轉介評估，但如果接種首劑新冠疫苗後才出現過敏就另作別論。

不過衞生署有關科興疫苗的接種須知就列明，對科興疫苗或其他滅活疫苗，曾有血管神經性水腫等疫苗嚴重過敏反應者，都不應該接種科興疫苗。

林永和稱，血管神經性水腫適合接種新冠疫苗，但衞生署的科興疫苗接種須知，令部份醫生感到混淆。（資料圖片／鍾偉德攝）

適合打針與否準則混亂前線醫生無所適從

有提供科興疫苗接種服務的家庭醫生林永和稱，血管神經性水腫適合接種新冠疫苗，但衞生署的科興疫苗接種須知，令部份醫生感到混淆，估計「科興研究時多數都係健康人士，無乜長期病患者嘅研究數據」，因此藥廠建議都較謹慎。

林永和表示，由於指引不一，部份前線醫生判斷病人適合打針與否都可能較保守，「（有病人）心律不正、通過波仔，有醫生覆診時可能會叫病人自己決定，交返個波比病人」，希望當局可以統一指引，免令適合接種疫苗的市民對打針失信心。

兒童免疫過敏及傳染病專科醫生何學工指出，打針可能引起的皮膚敏感或令大眾關心，但無其實沒有太大風險，都是適合打針。（資料圖片／羅君豪攝）

香港過敏科醫學會主席、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工指出，打針可能引起的皮膚敏感或令大眾關心，但其實沒有太大風險，都是適合打針，不過當皮膚敏感及咽喉腫脹等多重過敏，就比較嚴重需要個別評估打針風險。