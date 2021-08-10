新冠疫苗｜不適合打針指引混亂　前線醫生：只能保守判斷拖慢打針

政府力推新冠疫苗接種率達七成甚至更高，為有過敏史病人評估的醫院管理局「疫苗過敏安全診所」，輪候時間卻隨時至2028年，甚至更久。診所醫生稱逾半個案其實毋須轉介，歸咎前線醫生、病人不清楚轉介準則；但有前線醫生則認為準則混亂，資料不一致，只會令醫生更保守判斷有關病人不適合打針，拖低疫苗接種率。
系列報道：新冠疫苗｜過敏診所迫爆 病人排期到2028年：「想打針都唔得」
醫管局今年3月推出過敏診所服務，卻已跟其他公立醫院服務一樣，面對轉介多、輪候長、服務慢的慘況。有醫護人員透露，一名對滅活疫苗有血管神經性水腫反應的女病人，到疫苗接種中心希望打針，但得悉她有相關敏感後，已撰寫轉介信到過敏診所，豈料一個月後回覆不符合轉介準則。
過敏診所醫生、港大內科部免疫及過敏學臨牀助理教授李曦表示，血管神經性水腫屬香港過敏科醫學會指引最輕微級別，適合注射新冠疫苗，更毋須轉介評估，但如果接種首劑新冠疫苗後才出現過敏就另作別論。
不過衞生署有關科興疫苗的接種須知就列明，對科興疫苗或其他滅活疫苗，曾有血管神經性水腫等疫苗嚴重過敏反應者，都不應該接種科興疫苗。
適合打針與否準則混亂前線醫生無所適從
有提供科興疫苗接種服務的家庭醫生林永和稱，血管神經性水腫適合接種新冠疫苗，但衞生署的科興疫苗接種須知，令部份醫生感到混淆，估計「科興研究時多數都係健康人士，無乜長期病患者嘅研究數據」，因此藥廠建議都較謹慎。
林永和表示，由於指引不一，部份前線醫生判斷病人適合打針與否都可能較保守，「（有病人）心律不正、通過波仔，有醫生覆診時可能會叫病人自己決定，交返個波比病人」，希望當局可以統一指引，免令適合接種疫苗的市民對打針失信心。
香港過敏科醫學會主席、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工指出，打針可能引起的皮膚敏感或令大眾關心，但其實沒有太大風險，都是適合打針，不過當皮膚敏感及咽喉腫脹等多重過敏，就比較嚴重需要個別評估打針風險。