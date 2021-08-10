新冠疫苗｜過敏診所迫爆　病人排期到2028年：「想打針都唔得」

本港開打新冠疫苗接近半年，為減輕市民疑慮，醫院管理局早前設立「疫苗過敏安全診所」，為有敏感史的市民評估是否適合打針。有藥物敏感史、仍想接種疫苗的市民投訴，早前獲轉介至過敏診所，竟然要等七年，到2028年年底才獲診症，批評事件非常荒謬，「我想打針都無得打」。該診所醫生李曦證實，近期每月接收數千個轉介，令輪候時間大幅延長，不過逾半個案都不符合轉介條件，估計是前線醫生不清楚轉介準則。

經傳媒查詢後，醫管局決定安排其他醫院聯網加入協助提供服務，約2,800名尚未接種疫苗、正輪候服務的市民將於短期內收到更新的預約通知，預計輪候時間大幅壓縮至今年九月底前。



系列報道：新冠疫苗｜不適合打針指引混亂 前線醫生：只能保守判斷拖慢打針

張小姐被轉介至葛量洪醫院風濕及臨床免疫中心，職員稱即是輪候過敏診所的隊伍。（受訪者提供）

張小姐對抗生素「盤尼西林」有嚴重過敏休克，但希望履行公民責任注射新冠疫苗，上月（7月）底到疫苗接種中心查詢，駐場醫生得悉其病歷後，撰寫信件轉介她到醫管局的過敏診所，豈料獲回覆要輪候七年，2028年12月27日才獲醫生接見。

張小姐稱，政府邊說「全城起動快打疫苗，釋除市民疑慮，依㗎我盡公民責任喇結果排七年，分分鐘我確診埋添啦」，「啲接種中心都係運作到今年十月......我想打都無得打」，怒斥醫管局非常荒謬。

社區疫苗接種中心將會運作至今年十月底。 （資料圖片）

過敏診所累積約2800宗針前評估未處理

根據醫管局資料，3月起運作的疫苗過敏安全門診已累積逾4,000宗輪候個案，其中約1,200宗在接種新冠疫苗後出現過敏反應，另外約2,800宗尚未接種疫苗但有過敏病史。疫苗過敏安全門診早前按一貫機制，根據診所服務量、求診人士的過敏情況分類及轉介時序，安排就診時間，由於輪候人數急升，令就診日期持續延長。

港大內科部免疫及過敏學臨牀助理教授李曦（左二）稱，近期平均收幾千宗轉介個案，但超過一半都不符合轉介準則。 （資料圖片／廖雁雄攝）

診所醫生、港大內科部免疫及過敏學臨牀助理教授李曦稱，近期每月平均收幾千宗轉介個案，但超過一半都不符合轉介準則，「封信（轉介信）寫到好嚴重，但嚟到睇又唔係」，估計醫生不清楚轉介準則、病人亦誤會疫苗會加重病情。李曦重申，只有三類情況才符合轉介要求，第一為接種首劑疫苗後懷疑出現過敏反應；曾經過敏性休克；對多款食物或藥物有急性及嚴重過敏反應。他表示過敏診所現時有數位醫生負責，一周大約三個時段診症。

兒童免疫過敏及傳染病專科醫生何學工表示，疫苗沒有盤尼西林成份，即使有相關的過敏亦未必是打針禁忌。（資料圖片／羅君豪攝）

香港過敏科醫學會主席、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，疫苗沒有盤尼西林成份，即使有相關的過敏亦未必是打針禁忌，而且盤尼西林過敏休克症會隨時間消除，醫護會替病人做過敏測試，判斷個案是否仍然過敏。

為了改善過敏診所輪候時間過長的問題，醫管局決定調整服務模式，安排其他醫院聯網加入協助。 （資料圖片）

醫管局增加資源大幅縮短輪候期至今年9月

為了改善輪候時間過長的問題，醫管局決定調整服務模式，安排其他醫院聯網加入協助，以加快評估服務。醫管局各醫院聯網會分別派出專科醫生，根據疫苗過敏安全門診制訂的臨床評估指引，首先協助評估約2,800名尚未接種疫苗的市民。有關輪候市民將於短期內收到更新的預約通知，預計可於今年九月底前接受評估服務。

至於葛量洪醫院疫苗過敏安全門診，將會調整服務模式，集中處理1,200名曾經在接種疫苗後有過敏反應的人士。一般而言，曾經在接種新冠疫苗後出現過敏情況的市民，有需要進行更詳細的臨床評估以確保安全，短期內並不適合亦無迫切需要再度接種同類疫苗。