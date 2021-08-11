渣馬10.24復辦尚待政府開綠燈　大會定周五「死線」宣布是否取消

上屆取消，今屆亦兩度延期的「渣打馬拉松」能否於最新擬訂的今年10月24日復辦，未來兩日將明朗化。據了解，港府仍審視主辦方的計劃書，主要考量涉及防疫風險，至今未決定批准與否；港馬籌委會則會於明日（12日）再召開內部開會，磋商渣馬去向。

渣馬籌委會主席高威林今日向《香港01》表示，仍有望如期於10.24復辦賽事，香港田徑總會主席關祺則指，正與港府積極對話，期望局方全面審視計劃書，大會願意配合，「希望可以成事！」

香港田徑總會最新回覆指，田總一直與不同政府部門商討，期望本周落實安排及如期舉行渣馬。由於大會需時籌備賽事，跑手亦需要足夠時間報名及準備賽事，若大會於周五(13日)前仍未得到允許，將作出相關公布。

民政事務局稱，已收到渣馬主辦單位的計劃書，正就詳細感染預防和控制措施及後勤安排，諮詢其他部門意見。



「渣打馬拉松」擬於今年10月24日復辦，惟賽事能否如期舉行暫時未明，據了解，籌委會明日內部將再開會磋商，決定渣馬去向。(「渣打馬拉松」官網截圖)

主辦方上月已向政府交計劃書

「渣打香港馬拉松」是香港跑界年度盛事，惟上屆受疫情影響停辦1年。香港田徑總會及港馬籌委會力爭在本年10月復辦，已於上個月提交建議書，正待政府回覆，據知局方考慮因素主要涉及防疫風險研判。籌委會明日內部將再開會磋商，決定渣馬去向。



主辦方早前表示，疫情持續，賽事規模及路線均需變陣。參賽跑手人數上限將大幅降至1.8萬人，10公里、半馬及全馬各有名額，亦會分段起步，跑手亦須在參賽前兩周，完成兩劑疫苗接種。大會亦會向跑手收取50元防疫行政費，供安排洗手液等防疫物資之用。

「渣打香港馬拉松」是本港跑界年度盛事，惟上屆受疫情影響停辦1年。今年即使如期復辦，賽事規模及路線均需變陣。（資料圖片／盧翊銘攝）

「渣打馬拉松」已停辦1年，對上一次開跑已是2019年2月。（資料圖片／盧翊銘攝）

田總主席關祺：如期復辦仍然樂觀

渣馬籌委會主席高威林表示，知道港府正積極考慮舉辦馬拉松的可行性，田總日内將有公佈，他個人認為仍有望如期復辦，「我是從正面看」；香港田徑總會主席關祺則指，現時正與港府積極對話，期望局方全面審視，大會願意配合。他又指，現時對於如期復辦賽事仍感樂觀，「希望可以成事。」至於會否有後備方案，「依家仲有空間(復辦)，所以暫時都未知住。」