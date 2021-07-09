渣馬2021｜10月復辦待批准　1.8萬跑手料須接種兩劑疫苗方可參賽

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-09 20:19

香港最大型跑步賽事，渣打香港馬拉松受新冠肺炎影響而停辦1年。香港田徑總會及港馬籌委會力爭在本年10月復辦，正等待政府回覆，在本月底或下月初決定。 主辦方表示計劃在疫症下舉行港馬，規模、路線等都需要調整。除了人數大減，以往最多市民參加的10公里亦要變陣，擬改於西隧九龍入口起步。

2021年港馬擬於10月24日舉行，港馬籌委會主席高威林稱本年3月起跟民政事務局磋商舉辦形式及規模，已呈交計劃書。他稱局方初步同意，正待衛生防護中心考慮各方面防疫措施。

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港馬爭取在本年10月復辦，規模將有改變。（資料圖片）

田總行政總監伍于豪解釋防疫措施上，跑手及與跑手緊密接觸的主要工作人員，須在賽前14天完成接種兩劑疫苗並出示證明，惟暫時對接受的疫苗種類，未有定案。賽會擬要求跑手親身前往領取選手包，派發專屬手帶，以備在賽事當天佩戴，才可上線。伍續指田總近月舉行小型賽事，綵排防疫措施，「例如起跑前15秒才可脫口罩，起跑前跑手保持1.5米距離等」。

東區走廊數以千計跑步前進的盛况，今年的賽事不復見。（資料圖片／盧翊銘攝）

按現時計劃，本年港馬預計讓大約1.8萬名跑手參加，10公里、半馬及全馬分別安排8000、6000及4000人參加，報名費跟2020年相同，此外收取跑手50元防疫行政費，用於安排洗手液等防疫物資。伍于豪稱冀於本月底至下月初得到批准，以備在下月上旬接受報名。不過，疫情未歇，就算落實舉行，到開賽前仍充滿變數。田總主席關祺表示一旦在賽前14天之前取消，跑手將獲退一半報名費，14天內則不獲退款。本年港馬亦會舉行虛擬跑，讓未獲名額的跑手在賽事前後1個月參加。

對上一次渣打馬拉松，已是2019年2月。（資料圖片／盧翊銘攝）

疫情之下，馬拉松賽事的安排亦要調整。高威林稱半馬跟全馬沿用2019年的路線，10公里賽將離開東區走廊，改到西隧九龍收費廣場起步，沿全馬路線跑到維園衝線。高解釋出於防疫考慮而改變10K路線，以求減少工作人員及封路範圍。而2020年港馬接受報名後取消，賽會退款後為參賽者預留本年賽事的名額。高表示預料安排較多名額供去年參賽者優先報名，餘下名額則供公眾報名，一旦報名人數超出名額，將以抽籤決定。

田總主席關祺（左）表示今屆賽事將列為國際田聯精英級賽事，暫不影響金標賽事地位。圖為他與籌委會主席高威林（中）及田總行政總監伍于豪（右）出席記者會。（何偉畧攝）

去年參賽者亦可考慮把名額應用於來年的港馬賽事。關祺稱主辦方有計劃在2022年2月13日舉行來年的港馬賽事。去年渣馬原定2月9日舉行，各組別7.5萬個名額爆滿，惟因新冠肺炎爆發而取消。

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