不日禁映？｜預視電影業形勢不樂觀　陳果：趁有得做盡做

由《香港製造》，寫九七少男少女的濕滯氣鬱，轉念至《三夫》講智障失語的小妹賣淫記，再走到新作《鬼同你住》，諷刺樓市瘋狂，金像獎最佳導演陳果，戲路愈見偏鋒，但離不開人文關懷，「香港法律最偉大嘅地方，就係可以改來改去！」抵死金句語出驚人。

電檢條例加入指引，要求電影審查內容須考慮《國安法》，違紅線即不准上映。業界憂慮港產片前途未卜，陳果則預視形勢不甚樂觀，但他談改變，談適應，也談盡做。「以前香港仲可諷刺時弊，你講警察，有好警察，亦都有壞警察。最緊要係可以講有壞警察啊嘛。但依家仲得唔得呢？」陳果說，「未有人試過，暫時都未知，呢個都係一個考驗嚟嘅。」

【電檢條例修訂系列之四】



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陳果指，《國安法》頒令後，投資者將更趨緊慎，不排除電影內容會有掣肘。(夏家朗攝)

「我哋而家好開心，因為要面對一個未知數嘅世界，我哋已經得到免疫。」這句對白，來自《香港製造》的經典結尾，折射九七大限的躁動不安。「我覺得慢慢都係…」陳果思量一會：「即係唔會咁樂觀嘅。」所說的是電影創作自由，「大陸點解仲要畀咁多好嘢你，你係中國一部分，依家你同廣州、深圳同樣待遇，你點解要有呢個免疫先，係咪呀？」電影導演大多數避談政治，但他卻愈說愈坦然。

陳果：影片還可以講壞警察？

《國安法》生效後，陳果與電影圈中人一樣，摸著石頭過河。他首先想到對警匪片的影響，「以前香港仲可諷刺時弊，你講警察，有好警察，亦都有壞警察。最緊要係可以講有壞警察啊嘛，但依家仲得唔得呢？」無人知曉，也許只是他的猜想，「未有人試過，暫時都未知，呢個都係一個考驗嚟嘅。」

以50萬元低成本製作及過期菲林的《香港製造》被視為香港寓言，也是陳果首部獨立電影，為其摘下金像獎最佳導演獎。

港產警匪片鬥智鬥力，在彼時的黃金年代，陪著港人長大，也引以為傲，「我哋香港嘅文化遺產黎嘅。」有別本港，內地電影上映前，需要將劇本送審，警察題材自是在限制之內。「香港警匪片仲有人追捧，就係因為同大陸唔同，大陸一味主旋律，一味講點叻點叻。」陳果以創作的角度出發，略帶不爽，「喂，人性唔係咁，公安都有人貪架嘛，一貪就自然有反派，但係大陸就唔可以講正面人物有黑暗面。」

香港警察形象過去兩年飽受爭議，投資者迴避卻步是預期之內，「喂，你拍差人，仲有無人睇你套戲㗎。」已故導演陳木勝遺作《怒火》公映在即，陳果則謂，屆時自有分曉。

曾憂電影涉鬼神亦犯禁

禁忌與恐懼遠比想像多，權貴貪污腐敗題材也隨時全軍覆沒，「無架喇，警察唔會有貪污，一定係打壓貪污，正義之師嚟嘅…我地社會標準點解會唔公平，就因為有權貴，有貪污嘅人，係咪先？」說罷後他拋下苦笑。

港府月前修訂《電檢條例》檢查員指引，特首林鄭月娥回應時曾指，指創作自由非毫無限制，需在維護國家安全之間作出平衡，深信新指引不會扼殺本港創業產業。(資料圖片)

紅線無形，「老老實實，嗰時我都擔心呢部鬼戲畀唔畀過㗎喂？大陸係無神論㗎喎。」訪問期間，正值他的新戲《鬼同你住》上映，是商業驚慄鬼片，打正旗號「應節」，也以黑色幽默諷刺本港樓市的怪誕與瘋狂。他曾經預設香港與中國標準已連成一線，記者難以置信：「唔會咁快睇齊啩？」他妙語連珠，「快起上黎呀，連打針都無咁快呀。」

「十幾億人都係咁做，點解你做唔到呀？你咪唔好出聲囉。」陳果模擬「阿爺」思維，給記者一個下馬威。他繼續用例子說服：「邊個夠膽估呀？成個香港咁靚，都可以一棍打到咁樣，係咪先？」

性工作者三部曲之一的《榴槤飄飄》，寫北姑來港謀生及身分擺渡的故事，曾被中國廣電局定性為違規片，他說女主角秦海璐當年拍罷電影後，被內地當局邀請問話，「但佢哋之後都承認拍得好寫實，係誠意之作，正正對沖佢哋嘅意識形態。」相隔18年，三部曲終章《三夫》，尺度更大膽，他年前接受媒體訪問曾斷言，「內地一定唔會有得上映。」

陳果的電影，經常被冠以政治解讀，未來戲路又會如何？「我唔一定要拍呢啲嘅。你睇吓套新戲咪知囉。」他賣了關子，又留下註腳，「無嘅，盡量去做，做得幾多得幾多。」他的電影題材雖然廣闊，但一脈相承，聚焦社會議題、諷刺時弊，「人同社會點樣係呢個複雜嘅關係同行呀…將來會唔會呢，就唔知喇。可能有人警告我，你唔好再講呢啲社會問題，咁我咪唔講囉。」

陳果認為，《國安法》對電影圈而言，充斥未知數，也將是一場考驗。(夏家朗攝)

陳果說自己隨性，暫時未有想拍或要冒險的劇本，他笑著說，「我唔係成日得閒無嘢做挑戰權威。」但靈感一到，則會付諸實行，貫徹作風：「諗到條橋點拍就會去拍，都會諗吓個權威點諗。」他承認比以往更猜度，「你寫嘅時候，某啲嘢會觸動到一啲嘢嘅。我哋成日話，大陸有玻璃心，但其實香港都好多玻璃心，唔係大陸獨家。」玻璃心變成碎片很傷人，他苦笑，「得罪玻璃心嘅人，一出聲投訴，你都有影響。」

從未想過移民 陳果：不敢想像最壞地步

陳果是性情中人，嗜戲如命，儘管近年愈走偏鋒，也由獨立電影轉戰商業片，風評好壞參半，仍繼續我走我路。身邊有朋友移民，他說從未想過遠走，「我驚去到第度無電影拍，我仲想拍戲㗎嘛。」他不敢想像香港拍電影的最壞地步，「我隨時唔拍都得㗎，我都拍咗好多年無所謂，但對年輕想做電影嗰啲人就打擊大。」未幾他又補充：「都仲會有人拍嘅。唔會無，但收窄咗空間，齋齋地就一定㗎喇。」預見香港電影未來？他笑了笑，拒當「燈神」，「嗱！我就唔敢講到咁Dark(黑暗)，陣間又有人唔鍾意。」

話雖如此，他還是會為值得的事義無反顧，「 拍一部戲價錢唔平、投資唔平，你想帶出來係乜嘢嘅效應？共鳴感吖？追憶感吖？我覺得值得做嘅就會做。好多嘢無白紙黑字寫你就好難，你只能盡量試㗎啫。」

「有得做就盡做？」「係㗎喇，如果唔係呢，電影就無㗎喇。有得做就做，無得做先話做，咁你就…我未試過，無得做你仲想做？你想都做都無得做呀！」

《電檢條例》修訂指引具體內容：(2021年6月11日生效)



在原有電檢制度下，未有涵蓋涉及國家安全的評審準則。新修訂添加相關指引，包括檢查員應小心留意電影中對「可能構成危害國家安全罪行」，或「可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，及可客觀和合理地被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動該等行為或活動的內容」。



修訂亦列明，電檢員應顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務。電檢員若意識到整部影片及對觀眾的影響可能會危害國家安全，應得出電影「不宜上映」的結論，變相禁映相關電影。

