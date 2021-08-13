不日禁映？｜《中英街一號》導演趙崇基移民離港：連含蓄都無空間

今年七月某天，導演趙崇基在報紙專欄以「出走」為題告別香港，宣布舉家移民，不捨藏於字裡行間。他近年習慣記載生活見聞，也寫對政局的希冀與歎息，補足他在攝錄機以外的視角。瞧見社會的無力絕望、悲喜交集，趙崇基渴望拍成電影，記錄時代寫照，但轉念間又是掙扎，面世無期。

話題前作《中英街一號》，講六七暴動及雨傘後遺，雖然兩面不討好，但起碼已透露心聲，惟電影審查引入《國安法》考量，紅線似是無形，他預視創作自由會急速收窄，「依家就算幾含蓄都會驚，因為連含蓄都無空間。」

【電檢條例修訂系列之三】



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趙崇基感歎香港已不再熟悉，考慮到子女的教育環境，決意舉家移民，遷往加拿大生活。「愛之深，責之切，但依家連責都唔比，點解變得咁快？」(資料圖片/高頌明攝)

離開的念頭醞釀經年，但一直未成事。「本身無打算咁早走，原本諗住賺多幾年錢，畀細路讀書。」

趙：一上到機就忍唔住喊

他頓了頓，道出動搖原因，「不過呢一兩年轉變太快，香港已經唔係自己熟悉嘅香港。」這些日子，他目睹數之不盡的消逝。趙崇基強忍情緒，與親友話別，在機場內也盡力抑制，「但一上到機就忍唔住喊。咁樣一走，千山萬水，下一次再返嚟，香港又再唔同咗喇。」

本港再掀移民潮，機場中的離愁別緒，盡在不言中。(資料圖片/張浩維攝)

「可能犯法喎，邊個仲會想拍？」

移民離港，也代表電影事業劃上休止符。「『不自由，毋寧死』，原來唔係假，我唔想成日都要猜度條紅線，除非你選擇置身事外，咩都避而不談啦。」電檢制度突然加插《國安法》考量，電影圈如墮雲霧中，「相信十個電影人入面，有十個都無所適從，(包括親建制派？)，我相信連佢哋都係。」含糊不清最堪慮，「咩叫破壞國安？以國家作為笑料又得唔得？以前大把香港電影係咁啦。」

政治尺度收縮，趙崇基指港產片的未來難料，「以前電檢制度行之有效，粗口、色情、暴力納入三級，但依家唔係咁簡單，可能會犯法喎，邊個仲會想拍？」



「以前就會諗，我又唔係犯法有咩好驚？但紅線依家係非一般，呢樣嘢先係最可怕。」

港府於6月修訂高《電檢條例》檢查員指引，商經局局長邱騰華早前強調，修訂指引是因應《國安法》實施，並非影響公眾欣賞電影或創作自由。他又強調，即使電影完成送檢，獲批公開上映，亦不等同獲得違反國安法的「免死金牌」。(資料圖片/梁鵬威攝)

「創作最可怕係不斷有自我審查，係唔會有好作品」

惶恐必有因。趙崇基有合拍片經驗，2010年的《一路有你》，由古天樂、莫文蔚及內地演員黃奕擔綱，劇情講述中港司機於內地意外撞死人，以及其引伸的中港三角關係，當中有情節「誤踩紅線」，被內地當局指「破壞中港關係」要求刪剪，但在趙的眼中，故事的鋪排合理不過，「嗰場戲係講男主角喺內地畀當地人打，因為佢畀人發現咗就係撞死人個兇手，點解會牽連到中港感情？」領教過內地拍戲的潛規則，他深知不妙，也同時感恩本港自由度大，方能迸發創作火花，「創作最可怕係不斷有自我審查，係唔會有好作品。」

自選最喜愛作品，趙崇基的答案悉數與社會議題有關，《天有眼》、《三個受傷的警察》，探索善與惡，也離不開警世玩味。踏入六十歲「中年」，他自覺要與時代接軌，滿腔衝勁埋首籌備的新作《二十二十》，匯聚二十個廿歲年輕人在2020年的相互交織，亦已入圍香港亞洲電影投資會（HAF）電影計劃，但現時懸起高掛，「本身已經寫緊劇本、搵緊資料，校方亦都支持，但一出《國安法》，同經歷呢一兩年，一講年輕人都會驚啦，已經成為禁忌。」

「佢哋對政治嘅看法又可唔可以擺入去呢？唔通咩都唔講，只講風花雪月？呢個係切切實實嘅影響，投資者都會卻步。」計劃已難產？電話聽筒傳來一聲苦笑，「一日未放棄，都係未生出來啫。」

趙崇基曾向香港電影發展局申請資助拍攝《中英街一號》，卻因「商業元素不足」被拒絕。電影最終獲得2018年大阪亞洲電影節最優秀作品獎。(《中英街一號》劇照)

三年前的作品《中英街一號》，以六七暴動及雨傘後遺著墨，兩時代相牽，曾經鬧出風波，兩面不是人。題材敏感，但尚有自由創作空間，反觀目前，則難再上映：「依家無可能拍得到，好好彩早幾年拍咗。」有人批評他談及雨傘運動時閃爍其詞，來到今天他仍顯無奈，指電影非紀錄片，「唔係特登講明，亦都唔駛樣樣指涉，但依家就算幾含蓄都會驚，連含蓄都無空間。」也有人不滿他漂白歷史，趙祟基至今百思不得其解，「人係有血有肉㗎嘛。」

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「香港人從來都是政治冷感，表姐你好嘢講左幾句嘢，都講到依家。香港人從來都不會以政治意識創作。香港講政治題材係票房毒藥，無商業價值，就算有都叫好不叫座，有心人先會拍少少。點會習慣到(國安法)？」

趙：大陸導演識玩政治遊戲 「用暗喻過到骨」

趙崇基又謂，大陸導演浸淫多年，「識玩政治遊戲，用暗喻過到骨，但香港人要玩呢個遊戲，除非玩多幾十年啦，何況仲要有咁多人敲鑼打鼓搵錯處。」

回說港產片的未來，他沉思好一陣子，「有人仲會繼續做，不至於絕望。」「藝術作品仍有多種方法，有時唔一定要明言，但依家就只可揀暗喻咯。」

他既是電影導演，又是電影系大學教授。不少學生得悉他移民，紛紛邀約飯聚道別。他寄語年輕人堅守信念，「如果改變唔到呢個世界，至少唔好畀呢個世界改變。」(資料圖片/高頌明攝)

《電檢條例》修訂指引具體內容：(2021年6月11日生效)



在原有電檢制度下，未有涵蓋涉及國家安全的評審準則。新修訂添加相關指引，包括檢查員應小心留意電影中對「可能構成危害國家安全罪行」，或「可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，及可客觀和合理地被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動該等行為或活動的內容」。



修訂亦列明，電檢員應顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務。電檢員若意識到整部影片及對觀眾的影響可能會危害國家安全，應得出電影「不宜上映」的結論，變相禁映相關電影。

