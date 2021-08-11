前警長遭廉署起訴　涉一年內向下屬索逾21萬元貸款　僅還4.9萬元

廉政公署今日(11日)落案起訴一名前警長，控告他涉嫌未經許可從8名警員接受多筆貸款，合共21.6萬元，而當中7人為被告所屬軍裝巡邏小隊的下屬。案情指，他只向其中1名警員還款4.9萬元。

該名前警長於今年2月底離職，他被控共12項控罪，即一項訂明人員索取利益罪名及十一項訂明人員接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第3條。



廉政公署今日(11日)落案起訴一名前警長，控告他涉嫌未經許可從8名警員接受多筆貸款，合共21.6萬元。（資料圖片）

涉案的前警長為43歲的黃世雄，他於1995年加入警隊，其後辭職並於今年2月底離職。案件發生於2019年10月至2020年9月，被告當時為警長，先後駐守邊界警區特別職務隊及落馬洲分區軍裝巡邏隊一個小隊。

其中一項控罪指，被告涉嫌於或約於2019年11月4日，未得行政長官一般或特別許可，向一名同於落馬洲警署工作的警員，索取一筆20萬元的貸款。

一名前警長涉於一年內向下屬索逾21萬貸款。（資料圖片）

另外四項控罪指，被告涉嫌於2019年10月21日至11月20日期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從上述警員接受四筆貸款共16.1萬元，每次金額由2,500元至133,500元不等。其中一筆5000元的貸款，被指是在被告向對方索取20萬元貸款前收取。餘下3筆共15.6萬元的貸款，則於被告向對方索取貸款後收取。

被告獲准保釋 周五於粉嶺裁判法院答辯

餘下七項控罪指，被告涉嫌於2020年8月13日至9月16日期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從另外7名警員接受7筆貸款共5.5萬元，每次金額由2,000元至2萬元不等。該7名警員為被告所屬軍裝巡邏小隊的下屬。

廉署調查顯示被告從上述8名警員接受貸款合共21.6萬元，但只向其中一名警員歸還了49,500元。廉署早前接獲警方轉介的貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名前警長。被告已獲廉署准予保釋，以待周五(13日)在粉嶺裁判法院答辯。