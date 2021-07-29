涉與岳母及朋友投標詐騙救世軍14萬訂單　路明物流老闆遭廉署起訴

廉政公署昨日（28日）落案起訴路明物流（香港）有限公司的營運者，指他涉嫌串謀詐騙救世軍港澳軍區授予共逾十四萬元的服務訂單。廉署指，被告涉嫌向救世軍提交三間由其操控公司發出運輸服務訂單報價單，不誠實地偽稱價單是由每一間公司各自獨立地擬備，但當中兩間公司實分別由其岳母及朋友成立。被告因而被控一項串謀詐騙罪，准予保釋，明日（30日）在九龍城裁判法院答辯。



廉政公署昨日（28日）落案起訴路明物流營運者。（資料圖片）

被告畢偉倫（53歲），為路明物流營運者。廉署指，早前接獲貪污投訴遂展開調查，徵詢律政司法律意見後，落案起訴他，控告一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

案發時，救世軍港澳軍區有一項「循環再用計劃」，將公眾捐贈的衣物及物資分發到其店舖售賣。救世軍於2019年初就「循環再用計劃」一項運輸服務邀請報價，並接獲三份報價單，分別由路明物流及另外兩間公司提交。

控罪指，被告涉嫌於或約於2019年3月1日，與一名路明物流僱員及其他人士，一同串謀欺詐救世軍，不誠實地偽稱路明物流及上述另外兩間公司，就有關運輸服務所提交的報價單，均是確實具競爭性，以及是由每一間公司各自獨立地擬備，因而欺騙了救世軍把該訂單授予路明物流。

廉署調查發現，上述兩間公司分別由被告岳母及被告一名朋友成立。有關運輸服務訂單最終判授予路明物流，涉及服務費共逾14萬元。廉署稱，救世軍在廉署調查案件期間提供全面協助。