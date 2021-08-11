18P男怨女友搭的士片瘋傳　私隱公署：已接投訴　平台須移除片段

黃心穎和許志安自「安心事件」於2019年4月爆出後，事業和形象均直插谷底。不過，二人不倫戀的證據片段，來自的士的行車記錄儀，其實關乎到乘客的個人私隱。惟直至今日，網上仍然流出不少涉及私隱的影片，例如Facebook群組最近流傳一段情侶的對話片段，當中男主角稱搭18P巴士回家比搭的士好，言談間埋怨女友為何要選擇搭的士，片段沒有任何違法或不雅內容，但都被司機在網上公開，引起網民對於的士乘客私隱的熱議。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠指，的士司機上傳影片雖然屬個人自由，但行為已侵犯乘客的私隱，違反《私隱條例》與交通相關的條文。他推斷，司機上傳影片只為逞一時之快，「佢哋覺得自己好威，人哋冇，佢有，係第一手資料。」



Facebook群組「理財妙法 按揭扣稅慳稅 分享區」昨日便有網民發布一段來自行車記錄儀的影片。片段中男方不斷埋怨女友花錢乘搭的士，強調可選擇坐巴士或自駕回家。「（養車）4,500蚊一個月呀，你估平呀？咁我咪唔飲酒囉，我揸車咪得囉，使乜搭的士，隔離有18P直接返堅尼地城喎，做咩要搭的士啫？」期間女友不斷想拖他的手安撫他，但他都縮手拒絕，更表示「我唔想笑呀。」女友在旁一直默不作聲。

而該帖文的主題為「你知唔知我哋財政狀況係好唔健康？」，批評片段中的男方比家庭主婦更囉嗦，形容為男人之恥，更揶揄「其實冇錢就唔好養車」。而片段不足一日，已獲得逾1,200個讚好及逾600個回應，更被轉載至多個不同的Facebook群組。不過，有多名網民留言指責上傳者職業失德，不解為何情侶吵架，亦被放至網上「公審」。

許志安和黃心穎因兩年前爆出的「安心事件」名聲一落千丈。（Instagram/@jacquelinebwong）

如當事人不追究 私隱專員公署「無能為力」

其實藝人黃心穎及許志安的「偷食」片段，懷疑於的士車廂內被拍下。私隱專員黃繼兒當時曾表示，已就事件去信予事件中受害者的公司，惟對方回覆指「希望將事件放低」。黃亦指，由於事件真相未明，法例亦無授更多權利予公署跟進，如當事人不追究，公署亦「無能為力」。

《香港01》就今次事件再向香港個人資料私隱專員公署查詢，獲回覆指公署不評論個別事件。一般而言，的士屬較小型的交通工具，於細小的士車廂空間內安裝攝錄裝置，其收集乘客的影像及錄音能確定乘客個人身份的機會較大，加上若當事人的身份已被識辨，或所攝錄的影像是可用作識辨當事人，有關行為便可能構成收集個人資料。

公署特別提出兩點，指司機須以切實可行的方式告知乘客已啟動閉路電視的攝錄功能，例如在車廂當眼位置張貼顯眼的告示提醒乘客。另外，除非得到乘客自願和明確的同意，否則相關影像不能用於收集資料目的以外的用途（包括在互聯網上披露）。

公署稱，任何人士如懷疑其個人資料私隱被侵犯，可以向私隱公署作出查詢或投訴。而由去年至今，私隱公署共接獲四宗相關投訴。

公署於周四（12日）再跟進回覆，指公署已接獲有關個案的投訴，並已經依據既定機制展開調查。此外，私隱公署已向有關平台發信要求盡快移除相關錄影片段。

杜燊棠表示，的士司機上傳行車記錄儀影片，屬個人自由，工會亦難以阻止。（資料圖片／張浩維攝）

的士工會籲司機上傳影片前三思 以免違反《私隱條例》

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠表示，的士司機上傳行車記錄儀影片，屬個人自由，工會亦難以阻止，故呼籲司機上傳影片前要三思。他坦言，過去確實有的士司機因上傳乘客的片段被控告，最後需道歉和解，更影響到市民對的士業界的印象。

杜以自身為例指，曾有乘客過度敏感，斥責他的行車記錄儀正在偷拍，但鏡頭事實上在拍攝馬路情況。他重申，上傳影片已侵犯乘客的私隱，認為司機只為逞一時之快，「佢哋覺得自己好威，人哋冇，佢有，係第一手資料。」

杜續指，行車記錄儀的原意為記錄證據，若司機與乘客發生糾紛時，可作呈堂證供使用。他亦指，在未得到乘客的同意便上傳影片，確實違反《私隱條例》與交通相關的條文，惟交通警等執法部門沒明確指引，亦較少向司機要求取得行車記錄儀的片段，因此成為灰色地帶。