起底修例︱過往七成平台移除內容　私隱專員稱倘拒封網是最後一步

政府「起底」行為，提出修訂《個人資料私隱條例》，個人資料私隱專員將獲賦權調查及檢控，可申請手令搜查處所及電子器材，並要求海外社交媒體平台等移除「起底」內容。

個人資料私隱專員鍾麗玲今日（16日）在電台節目指，他們日後會先要求刪除「起底」內容，若不合作，便有可能考慮再進一步移除整個網站，但強調「封網」是最後一步。

資訊科技界選委黃浩華認為，「指明傷害」的罪行元素，包括對該當事人及其家人受做成身體傷害或心理傷害，但他表示對心理傷害的定義成疑，又擔心日後網絡管理人等會「斬腳趾避沙蟲」，只要稍稍見到可疑的訊息，便直接移除或下架。



鍾麗玲表示，互聯網世界無區域之分，若「起底」內容影響香港居民或身處香港的人士，私隱專員都可送達「停止披露通知書」，若難以聯絡或無及時行動，會考慮再向網絡供應商「停止披露通知書」。

發出通知書後 7成平台都會移除資料

對於要求外國公司移除資料，在執行上會否有困難，鍾麗玲說，不少域外平台的條款都列明，會按照本地法律執行。而自2019年6月起，本港有大量「起底」行為，現時一樣會發出「停止披露通知書」，根據經驗，有約7成平台都會「聽話」移除內容，惟之後又再有網民上載，於是他們又要重覆行動，故希望通過法例後，情況可大大改善。

主要會向海外總公司發出要求

當修例後，倘海外平台不跟從指示，鍾麗玲強調是刑事罪行，但她承認，若公司或其董事並非在港，「執法方面當然係有一定困難。」

因此，他們會向本地其他有能力可移除相關內容的人士著手，例如發放「起底」資料的人士、網絡供應商等。不過，她又稱，他們主要會向海外的總公司發出要求，若海外平台在香港有員工，而他們無能力移除內容，亦不涉及整個平台的營運，相關員工不會有刑責，例如負責推廣、開戶口的員工等。

政府「起底」行為，提出修訂《個人資料私隱條例》，個人資料私隱專員將獲賦權調查及檢控。（資料圖片）

不合作或考慮移除整個網站

除了社交平台外，被問及為何為香港提供網絡服務的供應商都受到規管，鍾麗玲表示，修例是針對「起底」行為，又指以往「起底」對受害人做成嚴重傷害，故修例後，執行必須有效，而且要盡快移除有關「起底」內容。

對於日後是否需要「封網」，鍾麗玲說，根據過去兩年經驗，會先要求平台刪除「起底」內容，若不合作，便有可能考慮聯絡網絡服務供應商，再進一步移除整個網站，但她認為，按過去兩年的執法經驗，相關情況絕少出現，但為了保障受害人，故需要涵蓋相關權力，又形容是「最後的一步」。

無手令截取是「例外」情況

另外，條例列明，私隱專員在緊急情況下，可以在沒有法庭手令下截取電子器材內容。她強調，這是「例外」的情況，必須要先符合特定條件，包括要有合理的犯罪懷疑等，故一般情況都需要手令。

資訊科技界選委黃浩華。（梁鵬威攝）

心理傷害的定義成疑

資訊科技界選委黃浩華則在同一節目指，雖然法例列明，在特定條件才能在「無手令」下截取內容，但擔心日後執行情況有分別。

黃浩華續指，政府文件指出「指明傷害」的元素，罪行元素包括對該當事人及其家人受做成身體傷害或心理傷害，他坦言，對心理傷害的定義成疑，強調應清晰介定，否則市民會無所適從。黃又說，擔心日後網絡管理人或相關從業員會「斬腳趾避沙蟲」，只要稍稍見到可疑的訊息，便直接移除或下架，憂慮會影響資訊流通或自由度。