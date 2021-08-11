新冠疫苗｜三死亡個案無證據與疫苗有關　再增三宗少年疑心肌炎

本港上星期有三名死者離世前曾接種過新冠疫苗，衞生署稱無臨床證據顯示由疫苗引起，另有三名青少年接種復必泰疫苗後，懷疑心肌炎或心包炎個案，情況穩定。



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衞生署指出，截至8月8日晚11時59分的過去一星期，共接獲三宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案分別涉及三名年齡由53歲至63歲男子，三宗個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，個案有待專家委員會評估，現時已總結18宗死亡個案跟疫苗無關。

疫苗開打至今，署方暫接獲193宗曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中醫管局呈報打針14日內死亡個案，均沒有與疫苗有潛在關聯。

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根據醫管局資料，7月12日至8月8日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有81.5宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有2.7宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有3.9宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.2宗。

流產方面，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有32.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有7.0宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

另外，截至8月8日晚上11時59分的過去一星期，衞生署接獲三宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。這三宗個案分別涉及一名13歲及兩名14歲的男子，他們在接種第二劑復必泰疫苗後一至三天內出現胸痛，情況穩定。